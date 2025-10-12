تصادف اتوبوس و تریلی در محور پیرانشهر به نقده ۲۶ حادثه دیده و ۵ مصدوم برجا گذاشت .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل هلال‌احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر تصادف اتوبوس و تریلی در محور پیرانشهر به نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.



حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلال‌احمر پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان شهرستان پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۲۶ حادثه دیده و ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.