تصادف اتوبوس و تریلی در محور پیرانشهر به نقده ۲۶ حادثه دیده و ۵ مصدوم برجا گذاشت .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مدیرعامل هلالاحمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر تصادف اتوبوس و تریلی در محور پیرانشهر به نقده به مرکز کنترل و هماهنگی عملیات استان اعلام شد.
حمید محبوبی افزود: نجاتگران هلالاحمر پایگاه امداد و نجات سه راهی جلدیان شهرستان پیرانشهر بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند.
به گفته وی این حادثه ۲۶ حادثه دیده و ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.