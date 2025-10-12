پخش زنده
برنامههای «چرخ»، «دکتر سلام» و «هیچ وقت دیر نیست»، از شبکههای چهار و آموزش پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، ویژهبرنامه «چرخ»، این هفته از پارک علم و فناوری شیراز پخش می شود.
مجله علمی فناوری «چرخ»، این هفته همزمان با برگزاری رویداد «ایرانجان - فارس ایران»، با هدف معرفی دستاوردهای علمی و فناورانه استان فارس و گفتوگو با فعالان حوزه علم و فناوری، از یکشنبه تا سهشنبه ساعت ۱۹، از شبکه چهار پخش می شود.
برنامه «چرخ»، از تولیدات گروه علم و فناوری شبکه چهار سیماست که با رویکردی گفتوگومحور به بررسی تازهترین موضوعات علمی، پژوهشی و فناوری کشور میپردازد.
«دکتر سلام» شبکه آموزش با حضور مریم صادقی جم، دکترای تخصصی شنواییشناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، به پرسشهای پرتکرار درباره وزوز گوش و افت شنوایی پاسخ میدهد و جدیدترین روشهای درمانی را مرور میکند.
تازهترین قسمت برنامه «دکتر سلام»، امروز ساعت ۱۳ به میزبانی شکیبا موضوع حساس «وزوز گوش و افت شنوایی» را زیر ذرهبین قرار میدهد.
محورهای گفتوگو این قسمت از برنامه، علل شایع وزوز گوش و افت شنوایی در سنین مختلف، راهکارهای تشخیصی و درمانی (دارویی، توانبخشی شنوایی و مداخلههای نوین)، نقش سبک زندگی و پیشگیری (کاهش صداهای آسیبرسان، تغذیه و مدیریت استرس) خواهد بود.
در این برنامه، تازهترین یافتههای علمی در مورد سلامت گوش، تستهای ارزیابی شنوایی و تکنولوژی سمعکهای هوشمند به زبان ساده برای مخاطبان توضیح داده میشود.
بینندگان میتوانند حین پخش زنده با ارسال پیامک و پیام در شبکههای اجتماعی سؤالات خود را مطرح کنند.
نسخه آرشیوی گفتوگو نیز پس از پخش از طریق تلوبیون در دسترس علاقهمندان قرار خواهد گرفت.
برنامه تلویزیونی «هیچ وقت دیر نیست»، این بار با حضور چهرههای جوان و درخشان علمی، امروز ساعت ۱۰:۳۰ صبح، از شبکه آموزش پخش می شود.
در این قسمت از برنامه، امیر والیپور، رئیس اداره انجمن اولیا و مربیان استان البرز، پویا کرمی، دانشآموز نویسنده و مخترع اهل شیراز، و هستی مهذّبیه، برنده جهانی المپیاد ریاضیات، مهمان برنامه خواهند بود.
در بخش اول، ارتباطی مستقیم با نوجوانان نخبه شهر شیراز برقرار میشود، جایی که جوانههای استعداد و درخشش علمی در قالب گفتوگوهایی الهامبخش به تصویر کشیده خواهند شد.
همچنین در ادامه برنامه، امیر والیپور به بررسی نقش مهم خانواده، مدرسه و معلمان در شناسایی و حمایت از استعدادها خواهد پرداخت. این گفتوگو با حضور مدیر مدرسه، آموزگاران و والدین دانشآموزان انجام میگیرد.
ارائه تجربیات شخصی نخبگان نوجوان، مرور مسیر موفقیت آنان و گفتوگو درباره چالشها و انگیزهها، از مهمترین بخشهای برنامه این هفته است، برنامهای که با هدف الگوسازی، انگیزهبخشی و نمایش چهرههای واقعی موفقیت در نسل نوجوان تولید شده و از شبکه آموزش پخش خواهد شد.