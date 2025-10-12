به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان شمالی گفت: ۳۶ طرح مهم خراسان شمالی که از اعتبارات ردیف سفر رهبر معظم انقلاب بهره‌مند شده‌اند، در مسیر تکمیل قرار دارند و برای اتمام آنها ۱۰ هزار میلیارد ریال اعتبار نیاز است.

بهزاد فرافزود: تعهد اعتباری ردیف سفر پنج هزار و ۷۰ میلیارد ریال بوده است که تاکنون بیش از ۳.۵ برابر این رقم به استان اختصاص یافته است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان‌شمالی تصریح کرد: برای سال جاری نیز تامین اعتبار برای اتمام و بهره‌برداری از ۳۶ طرح مهم استان در دستور کار قرار دارد.

از مهم‌ترین طرح‌های به بهره‌برداری رسیده می‌توان به بیمارستان‌های ۲۸۵ تختخوابی امام حسن مجتبی (ع) در بجنورد و ۲۱۸ تختخوابی آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در شیروان، توسعه و تجهیز مرکز درمانی بنت‌الهدی بجنورد و بیمارستان دی کلینیک سپاه پاسداران اشاره کرد.

رهبر معظم انقلاب در ۱۹ مهرماه ۱۳۹۱ به استان خراسان‌شمالی سفر کردند و مصوبات این سفر هشت روزه، به عنوان سرآغاز توسعه و جبران عقب‌ماندگی‌های استان مطرح شده است.