معاون توسعه مدیریت و منابع اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی از در دست ساخت بودن ۲۶مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ عباس زادبا اشاره به روند خوب توسعه مجتمعهای خدماتی ـ رفاهی در محورهای مواصلاتی استان افزود: هماکنون ۲۶ مجتمع خدماتی رفاهی بین راهی جدید در حال ساخت است که میانگین پیشرفت فیزیکی آنها به ۵۰ درصد رسیده است.
وی بااشاره به اینکه این مجتمعها به عنوان زیرساختهای مهم سفرهای جادهای، نقش بسزایی در افزایش ایمنی، رفاه مسافران و جذب گردشگران ایفا میکند، اظهار کرد: برای تکمیل این طرحها حدود ۲۵ هزار میلیارد ریال سرمایهگذاری برآورد شده است.
عباس زاد با تاکید به اینکه در حال حاضر ۳۶ مجتمع خدماتی ـ رفاهی بینراهی فعال در آذربایجان غربی به مسافران خدماترسانی میکنند یادآورشد: طی ششماهه نخست امسال نیز ۸ مجتمع جدید به بهرهبرداری رسیده که ارزش سرمایهگذاری آنها ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال است.
معاون توسعه مدیریت ومنابع اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی خاطرنشان کرد: صدور ۱۲ فقره موافقت اصولی برای احداث مجتمعهای تازه در نیمه نخست امسال، نشاندهنده استقبال از سرمایهگذاری در این حوزه و چشمانداز روشن توسعه زیرساختهای جادهای در آذربایجان غربی است.