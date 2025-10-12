به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرماندهان انتظامی شهرستان خفر گفت: در اجرای طرح مبارزه با قاچاق سوخت، ماموران انتظامی این شهرستان هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در جاده، به یک دستگاه تانکر کشنده مشکوک شدند و آن را برای بررسی متوقف کردند.

سرهنگ محسن دیداری افزود: در بررسی‌های انجام شده مشخص شد کامیون توقیف شده حامل ۲۵ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز قانونی بوده است.

فرمانده انتظامی خفر بیان کرد: در این خصوص یک متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.