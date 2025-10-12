رقابت های پدل بُرد قهرمانی بانوان و آقایان کشور ۱۶ و ۱۷ مهر در بندر انزلی استان گیلان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، تیم پدل بُرد دختران و پسران استان کردستان در این رقابت ها با کسب مدال‌های رنگارنگ خوش درخشیدند.

در نتایج دختران «مائده محمدی» نماینده شایسته کردستان مقام اول رشته سرعت ماده ۲۰۰ متر رده زیر ۱۵ سال را بدست آورد و مدال نقره رشته سرعت ماده ۲۰۰ متر رده جوانان را از آن خود کرد و در رده جوانان ماده ۵ کیلومتر تکنیکال نیز صاحب عنوان مدال نقره شد.

طناز مرادی، دیگر نماینده استان مقام سوم و مدال برنز رشته پدلینگ رده جوانان را به خود اختصاص داد.

در نتایج پسران «پارسا جمشید‌نژاد» به نمایندگی از کردستان در رده بزرگسالان سکوی نخست و نشان زرین طلای رشته پدلینگ استقامت در مسافت ۱۲ کیلومتر را از آن خود کرد و در رشته پدلینگ سرعت نیز به نشان برنز 🥉دست پیدا کرد.

هه وراز محمدی دیگر ورزشکار کردستانی مقام دوم و نشان نقره رده سنی زیر ۱۰ سال را کسب کرد.

تیم پدل بُرد استان کردستان با مربیگری فرید محمدی در این مسابقات حضور پیدا کرد.