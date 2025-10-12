پخش زنده
صادرات کالا از مرز کیله سردشت امسال ۴۲ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس گمرک کیله شهرستان سردشت با اشاره به رشد ۴۲ درصدی صادرات کالا از مرز کیله این شهرستان گفت: در سالجاری ۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از مرز کیله سردشت به شمال عراق صادر شده است.
حیدر محمدی افزود: روزانه بیش از ۲۵۰ کامیون حامل کالاهای صادراتی از جمله کاشی و سرامیک، تیرآهن، میلگرد، پوکه معدنی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، و همچنین میوه و ترهبار، وارد بازارچه کیله میشود.
محمدی اضافه کرد: پایین بودن هزینههای حملونقل و نزدیکی به شهرهای بزرگ شمال عراق، از جمله مهمترین مزیتهای این مرز برای توسعه صادرات به شمار میرود.