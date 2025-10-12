به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ رئیس گمرک کیله شهرستان سردشت با اشاره به رشد ۴۲ درصدی صادرات کالا از مرز کیله این شهرستان گفت: در سالجاری ۷۸ هزار تن کالا به ارزش ۱۱۱ میلیون دلار از مرز کیله سردشت به شمال عراق صادر شده است.

حیدر محمدی افزود: روزانه بیش از ۲۵۰ کامیون حامل کالا‌های صادراتی از جمله کاشی و سرامیک، تیرآهن، میلگرد، پوکه معدنی، مصنوعات فلزی و پلاستیکی، و همچنین میوه و تره‌بار، وارد بازارچه کیله می‌شود.

محمدی اضافه کرد: پایین بودن هزینه‌های حمل‌ونقل و نزدیکی به شهر‌های بزرگ شمال عراق، از جمله مهمترین مزیت‌های این مرز برای توسعه صادرات به شمار می‌رود.