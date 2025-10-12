پخش زنده
امروز: -
۴۴۷ اثر به دبیرخانه سومین جشنواره مطبوعات شرق کشور ارسال شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از ارسال ۴۴۷ اثر به دبیرخانه سومین جشنواره منطقهای مطبوعات شرق کشور «یادمان پروفسور معتمدنژاد» خبر داد.
رمضانی گفت: از این تعداد ۷۷ اثر به دلایل مختلف پذیرش نشد و باقی آثار وارد مرحله داوری شدند.
به گفته وی در سومین جشنواره منطقهای مطبوعات شرق کشور یادمان پروفسور معتمدنژاد، ۴۴۷ اثر از استانهای مختلف به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.
وی افزود: از این تعداد، ۷۷ اثر به دلیل عدم تطبیق موضوع اثر با محورهای جشنواره، ارسال آثار مشترک در چند قالب و یا رفع نشدن نواقص اعلام شده در مهلت مقرر، پذیرفته نشد و سایر آثار در حال داوری هستند.
رمضانی گفت: بر اساس آمار، استانهای «خراسان جنوبی و خراسان رضوی» بیشترین آثار را به دبیرخانه جشنواره ارسال کردهاند.
وی با اشاره به محورهای جشنواره افزود: محورهای اصلی این جشنواره شامل «تحکیم بنیان خانواده با موضوعات جمعیت و زیست عفیفانه»، «هویت ایرانی – اسلامی با تأکید بر فرهنگ ایثار و شهادت»، «نماز»، «امر به معروف و نهی از منکر»، «توجه به مناطق حاشیهای، حاد بحرانی و اقشار کمتر برخوردار با تأکید بر رفع آسیبهای اجتماعی»، «حفظ و ترویج میراث فرهنگی، هنرهای سنتی، صنایع دستی و جاذبههای گردشگری»، «شعار سال ۱۴۰۳ با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم» و «شعار سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایهگذاری برای تولید» و همچنین «امنیت پایدار مرز» است.
سرپرست اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی محور ویژه جشنواره را معرفی پروفسور معتمدنژاد عنوان کرد و افزود: آثار برگزیده در قالبهای سرمقاله، تیتر، خبر، گزارش، عکس و مصاحبه انتخاب و به نفرات اول تا سوم هر بخش، تندیس جشنواره، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهدا خواهد شد.
رمضانی گفت: جشنواره منطقهای مطبوعات شرق کشور یادمان پروفسور معتمدنژاد با هدف افزایش کیفیت آثار رسانهای، ایجاد فضای رقابتی سالم و تقدیر از روزنامهنگاران برتر، ایجاد نشاط مطبوعاتی و نکوداشت شخصیتهای برجسته علمی و فرهنگی برگزار میشود.
وی تأکید کرد: این جشنواره به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی، با حمایت معاونت امور رسانهای و تبلیغات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و همکاری خانه مطبوعات استان و با حضور استانهای خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، یزد، کرمان و جنوب کرمان برگزار خواهد شد.