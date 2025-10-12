به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر امور آبرسانی شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان گفت: به علت فرسودگی پمپ شماره ۴ ایستگاه تقویت فشار ۲۴ اینچ مسجدسلیمان، عملیات نصب پمپ جدید در دستور کار قرار گرفت.

رضا ورناصری افزود: با تعویض موفقیت‌آمیز پمپ، تأمین مستمر و باکیفیت آب شرب مناطق تحت پوشش تضمین شد و این اقدام بخشی از برنامه دوره‌ای نگهداری و به‌روزرسانی تجهیزات اصلی تأسیسات آبرسانی است.