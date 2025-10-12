به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رئیس کل بانک مرکزی در دیدار ۳ ساعته با فعالان عرصه" اقتصاد دیجیتال و فین تک " ضمن ترسیم خطوط تعامل دوسویه و الزامات قانونی بانک مرکزی و فعالان این عرصه، از اقدامات انجام شده بانک مرکزی برای حمایت از کسب ‎و کار‌ها و سرمایه‎ گذاری‎‌های نوآورانه به همراه توسعه حوزه فعالیت فعالان اقتصاد دیجیتال و فین تک متناسب با قوانین تنظیم گری خبر داد و گفت: فعالیت در چارچوب قانون، الزام به رعایت قوانین پولشویی، سوداگری و مقابله با خروج سرمایه و انحصار جزو خواسته‌های اصلی بانک مرکزی در حوزه فعالیت" اقتصاد دیجیتال و فین تک" است.

فرزین البته در این جلسه دستور تشکیل کمیته مشترک به منظور بررسی کارشناسی مسائل فعالان این حوزه شد و معاونین فناوری‌های نوین و ارزی بانک مرکزی را مامور کرد تا با همکاری دستگاه‌های زیربط موضوعات تخصصی فعالان عرصه اقتصاد دیجیتال و همچنین تامین ارز مورد نیاز طرح‌های زیرساختی در حوزه"‌ای تی" را پیگیری کنند.