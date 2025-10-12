به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل منصور جلایر در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته ملی استاندارد برگزار شد، اظهار کرد: اداره‌کل استاندارد استان اردبیل ۶۲۵ واحد تولیدی تحت پوشش دارد که از این میزان ۳۱۵ واحد فعال بوده در حال تولید محصول است که مجموعا ۵۷۰ فرآورده دارای ضوابط استاندارد تولید می‌کند.

وی با اشاره عملکرد ۶ ماهه گذشته این اداره‌کل، افزود: طی مدت مذکور ۸۵ مورد پروانه تمدید، ۲۸ پرونده استاندارد اجباری و ۳ مورد تشویقی نیز صادر شده است.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل با بیان اینکه در طول سال از هر واحد تولیدی تحت پوشش حداقل ۴ بار بازرسی فنی و کارشناسی به عمل می‌آید، ادامه داد: طی سال جای ۶۱۲ مورد بازرسی فنی از واحد‌ها انجام شده که قرار است تعداد بازرسی‌ها تا پایان سال به ۱۳۶۰ مورد برسد. همچنین در این مدت ۶۷۵ مورد نمونه برداری و ۲۰ مورد بازرسی فنی از صنایع انرژی‌بر انجام شده است.

جلایر با اشاره به بازرسی‌های انجام شده از محصولات و خدمات موجود در بازار نیز، تصریح کرد: طی سال‌جاری ۷۰۵ مورد بازرسی از فرآورده‌های غذایی و بهداشتی، ۱۱۳ مورد در حوزه انرژی و محیط زیست، ۳۹۷ مورد محصولات فلزی و ۶۳۹ مورد بازرسی از محصولات غیرفلزی در سطح بازار انجام شده است.

۷۴ نوع کالا از استان با تاییدیه استاندارد صادر شد

وی در خصوص وضعیت صادرات و واردات کالا‌های دارای نشان استاندارد در استان، گفت: در ۶ ماهه سال ۱۴۰۴، ۷۴ کالای صادارتی گواهینامه انطباق اخذ کرده و همچنین ۱۹۶ کالا نیز علامت استاندارد دریافت کرده و وارد استان شده است.

مدیرکل استاندارد استان اردبیل از انجام بازرسی‌های مستمر در سطح جایگاه‌های CNG، پمپ بنزین، آسانسور دستگاه‌های اداری، شهربازی‌ها، وسایل توزین و اوزان موجود در سطح بازار و... خبر داد و گفت: در حال حاضر ۲۵ آزمایشگاه آزمون و اندازه شناسی در سطح استان وجود دارد که ۳ آزمایشگاه گواهینامه بین المللی ۱۷۰۲۵ را دریافت کرده و همچنین ایجاد ۶ آزمایشگاه نیز در دست اقدام است.

جلایر تاکید کرد: طی سال جاری ۱۳ مورد پرونده واحد‌های تولیدی دارای مشکل جهت بررسی‌های بیشتر در اداره‌کل استاندارد تشکیل شده است که پس از بررسی‌های دقیق اقداماتی نظیر اخطار، اصلاح فرآیند تولید، تعهدنامه، نمونه برداری مجدد و جریمه نقدی انجام می‌شود.