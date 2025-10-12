پخش زنده
چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با شرکت حدود ۳۰۰ نفر از نخبگان قرآنی خواهر و برادر، از ۲۶ مهر تا ۶ آبان ۱۴۰۴ در کردستان برگزار خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست خبری و آئین رونمایی از پوستر چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با حضور مجیدی مهر، رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه، برگزار شد.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف در این نشست درباره جزئیات برگزاری چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن گفت: این دوره از مسابقهها با شرکت حدود ۳۰۰ نفر از نخبگان قرآنی خواهر و برادر در قالب ۱۰ رشته قرآنی از ۲۶ مهر تا ۶ آبانماه ۱۴۰۴ در استان کردستان برگزار خواهد شد.
آقای مجیدی مهر تصریح کرد: در این دوره ۲۳ داور آقا و ۱۴ داور خانم مسئولیت ارزیابی و داوری چهل و هشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن را بر عهده خواهند داشت.
وی با اشاره به آمار شرکتکنندگان گفت: در افق سهساله، هدف ما رسیدن به مرز ۱۰۰ هزار شرکتکننده است، چراکه هرچه بعد تخصصی بالاتر رود، تعداد شرکتکنندگان کاهش مییابد. در چهلوهشتمین دوره، ۶۱ هزار نفر ثبتنام کردند که از این تعداد ۲۴ هزار نفر آقا و ۳۷ هزار نفر خانم بودند.
رئیس مرکز امور قرآنی سازمان اوقاف افزود: اقبال اهل سنت نسبت به این مسابقهها نیز ارزشمند است؛ حدود ۴ هزار نفر از آنان در این دوره ثبتنام کردند. همچنین ۵۴ هزار نفر از شرکتکنندگان بالای ۱۸ سال سن دارند و در دو سال اخیر نیز ثبتنام افراد زیر ۱۸ سال آغاز شده است. جوایز همۀ رشتهها برای آقایان و بانوان برابر است، جز رشته اذان که ویژه آقایان است.
مجیدیمهر گفت: مراسم افتتاحیه چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم ۲۶ مهرماه در استان کردستان برگزار میشود و مراسم اختتامیه نیز در روز ۵ آبان با حضور دکتر عباس صالحی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، حجتالاسلام والمسلمین خاموشی، رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه و حجتالاسلام والمسلمین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار خواهد شد.
وی ادامه داد: برای قرآنیان استان کردستان ۱۰ کارگاه آموزشی در نظر گرفته شده است و نمایشگاه جانبی محصولات فرهنگی و قرآنی نیز همزمان برپا میشود. همچنین مسابقهها بهصورت کامل از شبکه قرآن و معارف سیما و در رسانههای اجتماعی به صورت زنده پخش خواهد شد.
مجیدیمهر در ادامه سهمیه مرحله نهایی مسابقههای سراسری قرآن کریم را به شرح زیر اعلام کرد:
بخش آقایان:
تحقیق بالای ۱۸ سال: ۲۵ نفر
تحقیق زیر ۱۸ سال: ۱۳ نفر
حفظ کل قرآن بالای ۱۸ سال: ۱۷ نفر
حفظ کل قرآن زیر ۱۸ سال: ۱۰ نفر
ترتیل: ۱۷ نفر
حفظ ۲۰ جزء قرآن: ۱۴ نفر
دعاخوانی: ۱۲ نفر
اذان: ۱۲ نفر
گروههای همسرایی و همخوانی قرآن کریم: ۱۳ گروه
بخش بانوان:
تحقیق بالای ۱۸ سال: ۱۵ نفر
تحقیق زیر ۱۸ سال: ۱۰ نفر
حفظ کل قرآن: ۱۸ نفر
ترتیل: ۱۵ نفر
حفظ جزء قرآن: ۱۴ نفر
دعاخوانی: ۱۱ نفر
گروههای همسرایی و همخوانی قرآن کریم: ۷ گروه
*مسابقات سراسری قرآن، نماد وحدت امت اسلام
عباس سلیمی مشاور قرآنی رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در این نشست خبری با اشاره به پیام محوری مسابقههای قرآن گفت: تعامل ما با قرآن باید بر پایه سیره نبوی باشد. پیامبر اکرم (ص) در عین حال که تلاوت میکردند، در آیات تدبر و به آن عمل مینمودند. این الگو باید سرمشق همه قاریان و فعالان قرآنی باشد.
آقای سلیمی با تأکید بر اینکه قرآن موجودیتی زنده و جاودانه دارد، اضافه کرد: قرآن همانند ذات مقدس الهی هرگز نمیمیرد. مسابقهها و نمایشگاههای قرآنی گامهایی ارزشمند در مسیر نور الهی و احکام الهی در جامعه هستند.
وی با اشاره به انتخاب استان کردستان به عنوان میزبان رقابتهای امسال گفت: یکی از اصلیترین پیامهای این دوره، تأکید بر وحدت امت اسلام و جامعه ایرانی است. برگزاری مسابقهها در خطه پرافتخار کردستان، مهد فرهنگ، ایثار و شهادت، نمادی از وحدت ملی و همدلی میان شیعه و سنی است. از مردم شریف کردستان و بهویژه برادران اهل سنت که میزبانی این رویداد بزرگ را پذیرفتند، قدردانی میکنم.
استاد پیشکسوت قرآنی ادامه داد: قرآن تأکید دارد که برای دعوت مردم به اسلام و عمل به احکام، نخست باید با برهان و گفتوگوی نیکو وارد شد. اگر تعامل ما با قرآن دقیق باشد، مسیر دعوت به صراط مستقیم از دل آیات الهی استخراج میشود.
آقای سلیمی همچنین نقش رسانهها در گسترش امید و نشاط قرآنی را مهم و کلیدی دانست و گفت: رسانهها میتوانند با انعکاس جلوههای معنوی مسابقات قرآن و فعالیتهای فرهنگی، نصاب امید را در جامعه افزایش دهند.
وی مسابقههای سراسری قرآن کریم را یکی از اسناد هویتی و افتخار نظام جمهوری اسلامی توصیف کرد و افزود: بیش از ۵۰ استاد فاضل و مجرب در رشتههای مختلف داوری این دوره را برعهده دارند.
این استاد پیشکسوت قرآنی ضمن دعوت از نخبگان قرآنی و فرهنگی برای همکاری و ارائه دیدگاههای سازنده، اضافه کرد: از همه نظریات، نقدها و رهنمودهایی که دلسوزان و فعالان قرآنی ارائه میکنند، با تمام وجود استقبال میکنیم.
در پایان نشست، از پوستر رسمی چهلوهشتمین دوره مسابقههای سراسری قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران با شعار «قرآن، کتاب وحدت» رونمایی شد.