به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جهان شیر سراج الدین میر قائد گفت: بیست و سومین کمیسیون رفع تداخلات استان در سال جاری در راستای اجرای ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی با حضور اعضا برگزار شد.

وی ادامه داد: در این جلسه ۱۱ پلاک مربوط به شهرستان‌های دشت آزادگان، شادگان و شوشتر مطرح و پس از بررسی، مساحت هشت هزار و ۳۷۰ هکتار اراضی ملی و ۱۵ هزار و ۸۵۷ هکتار اراضی غیرملی تثبیت و در مجموع ۲۴ هزار و ۲۲۷ هکتار رفع تداخل و تعیین تکلیف شد.