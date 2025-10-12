جشنواره منطقه‌ای تئاتر آئینی سنتی و هنر‌های نمایشی زیویه سقز به ایستگاه پایانی رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، با حضور مدیرکل دفتر هنر‌های نمایشی ایران، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان، فرماندار ویژه شهرستان سقز و خانواده بزرگ هنرمندان، نفرات و گروه‌های برتر سومین جشنواره منطقه‌ای تاتر آئینی سنتی وهنر‌های نمایشی زیویه سقز معرفی شدند.

مدیرکل دفتر هنر‌های نمایش ایران در مراسم اختتامیه این جشنواره با عنوان اینکه چنین جشنواره‌هایی در سراسر کشور می‌تواند راهی برای اعتلای فرهنگ ایران زمین باشد گفت: جشنواره زیویه به خوبی نشان داد که قومیت‌ها در ایران حرفی برای گفتن دارند و این جشنواره پیوند بزرگی بود در بین تمام مردم ایران و جلوه زیبایی از همدلی و همراهی مردم در این جشنواره بخوبی نمایان بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان هم گفت: در این جشنواره ۲۳ اثر نمایشی در سه روز در شهر‌های سقز، بانه و سنته با هم به رقابت پرداختند که با استقبال بی نظیر مردم رو‌به‌رو شد.

امیر زارع زاده دبیر این جشنواره هم حضور مردم را در این دوره از جشنواره ستودنی دانست و گفت: مردم سقز به خوبی نشان دادند که حامی هنر هستند و این هنرمندان به وجود این چنین مردمی افتخار می‌کنند.

در این جشنواره در بخش آئینی سنتی آرام ساعد پناه رتبه اول با نمایش قره از مریوان را کسب کرد، همچنین در بخش لباس صادق کیانی با نمایش مهر و ماه از تهران رتبه نخشت را کسب کرد.

در بخش بازیگری مرد رتبه اول مرد به صادق کیانی از تهران برای نمایش مهر و ماه و رتبه اول زن به فریبا مهرپرور با نمایش شالی از محلات رسید، همچنین در بخش نویسندگی و کارگردانی زهرا سادات احمدی برای نمایش شالی از محلات رتبه اول این دو بخش را کسب کرد.

همچنین در بخش خیابانی آرمان فتاحیان برای نمایش پایان نامه از سقز رتبه اول بروشور را کسب کرد، مصطفی کولیوندی با نمایش مشت و لگد محترمانه از دهلران رتبه اول بازیگری مرد و پرستو آلی با نمایش زیر خط مرگ از بوکان رتبه اول بازیگری زن را به خود اختصاص دادند.

همچنین رتبه اول کارگردانی به یوسف احمدی از بوکان با نمایش زیر خط مرگ و رتبه اول طرح و ایده به سرور رضایی با نمایش پایان نامه از سقز رسید.

بنابر نظر هیات داوران نمایش شالی از محلات جهت حضور در جشنواره بین المللی فجر انتخاب شد، همچنین نمایش قره، شالی و مهرماه به جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی کرکوک و نمایش پایار جهت حضور در جشنواره بین‌المللی تئاتر دربندی خان انتخاب شدند.

گفتنی است نمایش پایان نامه از سقز برای حضور در جشنواره بین المللی فجر و نمایش زیر خط مرگ از بوکان برای حضور در جشنواره ملی محلات انتخاب شدند.

این جشنواره از ۱۶ تا ۱۹ مهرماه در شهر‌های سقز، بانه و سنته برگزار و به کار خود پایان داد.