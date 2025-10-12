به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، ثریا قربانی گفت: با نزدیک شدن به فصل مهاجرت پرندگان پایش آنفلوآنزا پرندگان در کرمانشاه نیز مانند دیگر نقاط کشور آغاز شده است.

معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی اداره کل محیط زیست استان کرمانشاه افزود: این پایش با همراهی اداره کل دامپزشکی انجام می‌شود و در صورت وجود هرگونه موارد بیماری و یا تلفات در حیات وحش، نمونه‌ها جهت بررسی بیشتر در اختیار دامپزشکی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: با توجه به اینکه پرندگان مهاجر که برخی از آنها می‌توانند ناقل آنفلوآنزای پرندگان باشند عمدتا آبزی و کنارآبزی هستند، از همین رو منابع آبی از جمله سراب‌ها، تالاب‌ها، رودخانه‌ها و دریاچه سد‌ها در اولویت پایش آنفلوآنزای پرندگان قرار دارند.

مردم در صورت مشاهده موارد مشکوک محیط زیست و دامپزشکی را در جریان بگذارند.