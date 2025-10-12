پخش زنده
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش گفت: این الگو میتواند زمینهساز همافزایی میان معلمان، مدیران و خانوادهها و جهتدهنده حرکت مدارس در مسیر تحقق اهداف سند تحول بنیادین باشد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، رضوان حکیمزاده گفت: اینکه بگوییم سند تحول بنیادین در دورههای گذشته اجرا نشده، گزاره دقیقی نیست. سند هیچگاه در نقطه صفر نبوده است، اما در زمان تصویب، پیوست اجرایی و مالی مشخصی نداشت و همین امر موجب شد ارزیابی دقیق میزان تحقق آن دشوار شود.
وی افزود: در همه دورههای وزارت، اجرای سند تحول در برنامه کاری وزرا قرار داشته است و معلمان کشور، بهویژه در مناطق مرزی و کمبرخوردار، با خلاقیت و ابتکار در حال اجرای روح سند هستند. معلمان در کلاسهای خود با استفاده از فناوری، بازی و دستسازهها مفاهیم آموزشی را بهصورت تلفیقی و خلاقانه به دانشآموزان منتقل میکنند.
معاون آموزش ابتدایی تصریح کرد: مدرسه تراز سند تحول بنیادین، مدرسهای است که در آن روشهای یاددهی و یادگیری متحول میشود؛ معلم از محور دانای کل به راهبر یادگیری تبدیل میشود و دانشآموزان در محیطی گرم، مشارکتی و ارزشمحور، مهارت تفکر، پرسشگری و خلاقیت را تجربه میکنند.
حکیمزاده به برنامههای تحولی دولت چهاردهم اشاره کرد و گفت: برنامه توانمندسازی معلمان با عنوان «طرح توانا» در بستر اجتماعات یادگیری اجرا شد و تاکنون بیش از ۳۳۰ هزار مدیر، معلم و راهبر آموزشی عضو این اجتماعات شدهاند. هدف این طرح، ایجاد جریان یادگیری مستمر و تبادل تجربه میان معلمان برای تحقق واقعی سند تحول در کلاس درس است.
وی به برگزاری نخستین جشنواره ملی اصلاح روشهای آموزش و تحول در محیطهای یادگیری اشاره کرد و افزود: در این جشنواره، بیش از ۹۵ هزار معلم از سراسر کشور شرکت کردند و ۵۴ هزار محتوای آموزشی تحولی توسط آنان در فضای مجازی تولید شد که نشاندهنده ظرفیت عظیم نیروی انسانی آموزش و پرورش برای تحقق مدرسه تراز است.
معاون آموزش ابتدایی در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت مدرسه تراز با طرحهای تدبیر و تعالی، گفت: طرحهای گذشته بیشتر به فرایندها توجه داشتند، اما در الگوی مدرسه تراز، تاکید اصلی بر نتایج و عملکرد واقعی مدرسه در یادگیری دانشآموزان است.
وی به چالشها و پیشنیازهای اجرای الگوی مدرسه تراز اشاره کرد و افزود: نبود پیوست مالی در زمان تصویب سند تحول و محدودیت تجهیزات فناوری در برخی مدارس از موانع اصلی است. با این حال، با مصوبه جدید دولت چهاردهم، تامین تجهیزات آموزشی و فناوری برای مدارس بهعنوان اولویت مسئولیت اجتماعی دستگاهها و شرکتها مصوب شده است.
حکیمزاده اظهار کرد: تحقق مدرسه تراز، با مشارکت و باور معلمان و مدیران و از دل کلاس درس رقم میخورد، نه از پشت میزهای ستادی. هرجا معلم خلاق و باورمند حضور دارد، همانجا مدرسه تراز سند تحول بنیادین شکل گرفته است.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر بتوانیم الزامات اجرای کامل الگوی مدرسه تراز را فراهم کنیم و همراهی و همسویی معلمان، مدیران و خانوادهها را داشته باشیم، این چارچوب میتواند افق مشترکی میان ذینفعان نظام آموزشی ایجاد کند تا همه بدانند مدرسه قرار است به کدام سمت حرکت کند و چگونه باید عملکرد خود را بهبود ببخشد.
وی افزود: در نظامهای آموزشی موفق دنیا نیز چنین اسنادی وجود دارد. الگوی مدرسه تراز مسیر روشن حرکت مدارس را مشخص میکند و به مدیران و ارکان مدرسه نشان میدهد که مدرسه مطلوب چه ویژگیهایی دارد و چگونه باید پیشرفت را رصد کرد. البته این الگو دستوری نیست و مدیران با توجه به شرایط و اقتضائات مدارس خود، برنامههای اجرایی را طراحی میکنند.
حکیمزاده به برنامههای توانمندسازی مدیران اشاره کرد و گفت: باید نمره بسیار خوبی به اقدامات توانمندسازی مدیران بدهیم. گزارشهای دریافتی از سراسر کشور نشان میدهد که مدیران بهصورت عملی و کارگاهی در این برنامهها مشارکت داشتند و نه صرفا در قالب سخنرانیهای سنتی. این رویکرد باعث شد مدیران بهصورت واقعی در یادگیری مشارکت کنند.
وی بر ضرورت راهاندازی سامانه استقرار سند تحول بنیادین تاکید کرد و افزود: این سامانه میتواند ابزاری موثر برای بهکارگیری آموختههای مدیران در مدارس باشد. با توجه به گستره اجرای برنامه و زمان محدود، عملکرد همکاران در سراسر کشور بسیار درخشان بوده است.
معاون آموزش ابتدایی درباره ارزیابی اجرای برنامه اظهار کرد: برای برنامههای توانمندسازی، ارزیابی اولیه و نهایی انجام شد. مدیران میزان آشنایی خود با موضوعات آموزشی پیش از کارگاه را اعلام کردند و پس از اجرای کارگاه، مجددا خودارزیابی انجام دادند. بازدیدهای میدانی از ابتدای مهرماه نشان میدهد که حرکت تحولی در مدارس آغاز شده است.