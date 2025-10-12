به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مسابقات سوارکاری قهرمانی کشور با حضور ۷۰ سوارکار از استان‌های مختلف در سرخرود مازندران برگزار شد و کامیار وجدانی از تهران به مقام قهرمانی این رقابت‌ها دست یافت.

سید بشیر جعفری، رئیس هیئت سوارکاری مازندران گفت: این مسابقات با حضور ۷۰ سوارکار از استان‌های مختلف کشور برگزار شد و سطح رقابت‌ها بسیار بالا و فشرده بود.

وی در ادامه به برندگان مسابقات اشاره کرد و گفت: امیرحسین سیامنصوری از تهران و رضا عمرانی از مازندران به ترتیب مقام‌های دوم و سوم این رقابت‌ها را کسب کردند.

پرستو عبادی، طراح مسیر مسابقات نیز با اشاره به استانداردهای بین‌المللی این مسابقات تأکید کرد: این مسابقات طبق استانداردهای جهانی طراحی و برگزار شد تا سوارکاران در شرایطی کاملاً حرفه‌ای به رقابت بپردازند.

به برترین‌های این رقابت‌ها در مجموع ۱۰۰ میلیون تومان جایزه نقدی اهدا شد.

گزارش از ایوب رضوانی