گام تازه سرعین و کیش در مسیر هم‌افزایی گردشگری شمال و جنوب کشور

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در دیدار رئیس شورای اسلامی شهر سرعین با معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش، بر توسعه همکاری‌های مشترک گردشگری و فرهنگی میان دو مقصد مهم گردشگری کشور تأکید شد.

در این نشست، دو طرف با بررسی زمینه‌های مشترک همکاری، بر انعقاد تفاهم‌نامه خواهرخواندگی میان شهر گردشگری سرعین و جزیره کیش توافق اولیه کردند. این تفاهم‌نامه با هدف تبادل تجربیات، اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، و تقویت گردشگری داخلی و سلامت تدوین خواهد شد.

بذری رئیس شورای شهر سرعین در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های ویژه شهر گردشگری سرعین در حوزه گردشگری سلامت و طبیعت‌گردی گفت:سرعین و کیش، دو قطب گردشگری شناخته‌شده کشور در شمال و جنوب ایران هستند که می‌توانند با ایجاد ارتباط مستمر و تبادل تجربیات، الگویی موفق از همکاری میان مقاصد گردشگری ملی ارائه دهند. هدف ما، حرکت به سمت هم‌افزایی و ایجاد مسیرهای مشترک جذب گردشگر است.

در ادامه، علیزاده نیز ضمن استقبال از این همکاری اظهار داشت:منطقه آزاد کیش آماده تعامل سازنده با شهرهای گردشگری کشور از جمله سرعین است. تفاهم‌نامه خواهرخواندگی می‌تواند زمینه‌ساز اجرای طرح‌های فرهنگی، اجتماعی و گردشگری متنوعی باشد که هم به نفع مردم و هم به رونق صنعت گردشگری ملی خواهد بود.

همچنین در این دیدار، اجرای برنامه مشترکی با عنوان از سبلان تا سواحل نیلگون خلیج همیشه فارس به‌عنوان نمادی از پیوند گردشگری شمال و جنوب کشور مورد توافق قرار گرفت.

این طرح با محوریت معرفی جاذبه‌های طبیعی، تاریخی و فرهنگی دو منطقه و ایجاد بستر تعامل میان فعالان گردشگری اجرا خواهد شد.

در پایان این نشست، مقرر شد کارگروهی مشترک برای تدوین مفاد تفاهم‌نامه و پیگیری برنامه‌های اجرایی تشکیل شود.