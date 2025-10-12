به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، عباس حاجی حسینی در تشریح وضعیت دامپروری و تولید شیر در یزد، اظهار کرد: در حال حاضر، هزار و ۶۰۸ واحد فعال گاوشیری با جمعیت ۱۱۶ هزار راس گاو و گوساله در استان یزد وجود دارد که در مجموع سالیانه ۲۱۴ هزار تن شیر تولید می‌کنند، این رقم نشان‌دهنده ظرفیت بالای استان یزد در تأمین محصولات لبنی کشور است.

وی، ضمن بیان ظرفیت ۴۵هزار رأس دام مولد سنگین؛ در رابطه با آمار دام سبک، افزود:۶۵۳ هزار راس دام سبک استان یزد علاوه بر تامین گوشت در تولید سالانه بیش از ۱۰ هزار تن شیر نیز سهم به سزایی دارد.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان یزد گفت: برگزاری دوره‌های آموزشی برای استفاده از علم و تجربه‌ی اساتید این حوزه در کنار تلاش، همت و سختکوشی دامداران یزدی باعث ایجاد یک شبکه گسترده و ساماندهی در صنعت دامپروری کشور شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی ذکر کرد: شهرستان‌های یزد، مهریز و ابرکوه به ترتیب بیشترین میزان تولید شیر گاو را در استان یزد به خود اختصاص داده‌اند، البته دیگر شهرستان‌ها نیز در رده‌های بعدی قرار داشته که همگی در تأمین امنیت غذایی استان یزد نقش اساسی ایفا می‌کنند.

حاجی حسینی در پایان خاطر نشان کرد: حدود ۵۰ درصد از شیر تولیدی استان یزد به سایر نقاط کشور برای فرآوری ارسال می‌شود که در صورت مساعدت بیشتر مسئولین و جذب سرمایه‌گذار در راستای حمایت از تولیدکنندگان، استان یزد قابلیت تولید محصولات لبنی با کیفیت را خواهد داشت.