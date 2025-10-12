جلسه شورای مسکن استان اردبیل با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در گرمی برگزار و به مشکلات متقاضیان نهضت ملی مسکن این شهرستان رسیدگی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل فرماندار گرمی گفت: روند پیش روی زیرساخت های نهضت ملی مسکن در گرمی‌ قابل قبول نیست.

فرماندار گرمی در جلسه شورای مسکن استان که به میزبانی شهرستان گرمی‌که با حضور مدیر کل دفتر فنی استانداری و نمایندگان دستگاه های خدمات رسان استان برگزار شد، با گلایه شدید نسبت به روند کند اجرای زیرساخت‌های نهضت ملی مسکن در این شهرستان بویژه در محل شهرک ولیعصر (عج) گفت: با وجود اینکه ۸ ماه از خادمی بنده در شهرستان سپری شده و به دفعات مکرر پیگیر حل مشکلات زیرساختی نهضت ملی مسکن بصورت میدانی هستیم متاسفانه با گذشت فصل کاری، این پروژه همچنان فدای تعارفات و اختلافات کاری و عدم تعامل بین دستگاههای اجرایی شده و روند پیش روی زیرساخت های طرح نهضت ملی مسکن در شهرستان گرمی مطلوب نیست.

وی مهمترین مشکل زیرساختی طرح نهضت ملی مسکن در این شهرستان را مربوط به آبرسانی و شبکه گذاری فاضلاب عنوان کرد و گفت: از مدیران کل دستگاه‌های خدمات رسان استانی دخیل در این پروژه انتظار می‌رود با اعتقاد راسخ و قلبی به حل مشکلات اهالی با یک رویه اصولی در تعامل و همکاری بین دستگاهی روند تکمیل زیرساخت های سایت نهضت ملی مسکن را در این شهرستان شتاب دهند چرا که تحمل وضعیت کنونی برای ساکنان بدلیل عدم آماده سازی معابر بخصوص در زمان بارندگی قابل تحمل نیست.

حل مشکل تسهیلات بانکی متقاضیان نهضت ملی مسکن ، مساعدت اداره راه و شهرسازی در تامین زمین برای برخی از ساکنان محلات رانش یافته و مساعدت و همکاری ویژه در توافق با مالک ۲۵ هکتار زمین در شهرستان برای راهدای به متقاضیان در قالب طرح جوانی جمعیت ، حل مشکل فاضلاب سایت نهضت ملی مسکن‌ پشت‌ ایران‌خودرو، حل مشکلات ریزش کوه پشت بازارچه مرزی که جان ساکنان و مغازه داران را تهدید می‌کند از دیگر مطالبات فرماندار از متولیان استان بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.