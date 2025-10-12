نخستین پیروزی یاران امینی در لیگ برتر بسکتبال فرانسه
تیم نانسی با حضور محمد امینی، در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال فرانسه موفق به کسب پیروزی شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم نانسی فرانسه که محمد امینی، ستاره ملی پوش ایرانی را در ترکیب خود دارد، در هفته سوم لیگ برتر بسکتبال فرانسه موفق شد با نتیجه ۸۷ بر ۶۵ از سد تیم بولازاک عبور کند و به نخستین پیروزی فصل خود دست پیدا کند. محمد امینی در این بازی برای تیم خود موفق به کسب ۸ امتیاز، ۳ ریباند و ۲ پاس گل شد.
نانسی در هفته چهارم لیگ فرانسه، روز شنبه ۲۶ مهر به مصاف لیموژس خواهد رفت.