به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ همزمان با افتتاح نمایشگاه «اسوه بسیج» در سپاه شهرستان خوی، سردار مصطفی آقایی، فرمانده سپاه خوی، بر نقش موثر بسیجیان در خدمت به مردم و تحقق اهداف جهادی تأکید کرد.

در این مراسم، حجت‌الاسلام حجت قاسم‌خانی، امام جمعه شهرستان خوی، همراه با جمعی از مسئولان شهرستانی حضور داشتند و پس از افتتاح نمایشگاه، از توانمندی‌ها و دستاورد‌های پایگاه‌های بسیج بازدید کردند.

سردار آقایی اظهار داشت: این نمایشگاه با حضور بیش از سی پایگاه بسیج شهرستان برگزار شده و تمامی فعالیت‌ها و اقدامات انجام شده در قالب قرارگاه‌های یازده‌گانه به معرض دید عموم گذاشته شده است.

وی افزود: پایگاه‌های بسیج در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، خدماتی و جهادی فعالیت می‌کنند و تلاش‌های آنان نشان‌دهنده روحیه ایثار و تعهد بسیجیان به خدمت به مردم و انقلاب است.

سردار آقایی با اشاره به اقدامات جهادی پایگاه‌ها گفت: بسیجیان عزیز شهرستان خوی در عرصه‌های مختلف از جمله کمک به نیازمندان، مشارکت در طرح‌های عمرانی و خدماتی، فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی و خدمت‌رسانی در حوادث و بحران‌ها اقدامات ارزشمندی انجام داده‌اند که در این نمایشگاه به شکل ملموس ارائه شده است.

وی در پایان تأکید کرد: هدف از برگزاری نمایشگاه اسوه بسیج، معرفی ظرفیت‌ها و دستاورد‌های بسیجیان، الگوسازی برای سایر نهاد‌ها و آشنایی مردم با فعالیت‌های پایگاه‌ها است. این نمایشگاه نشان می‌دهد که بسیج نه تنها یک مجموعه نظامی بلکه نهادی اجتماعی و مردمی است که در خدمت جامعه فعالیت می‌کند.