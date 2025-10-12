دبیر نخستین رویداد ملی جهان کودک از آغاز این رویداد فرهنگی با هدف شناسایی، حمایت و سرمایه‌گذاری بر محصولات و خدمات شایسته کودک و خانواده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، حسام الدین نور بخش دبیر نخستین رویداد ملی جهان کودک با حضور در برنامه سلام خبرنگار شبکه خبر گفت: بنیاد کودک و خانواده طلوع به عنوان متولی اصلی این رویداد با تمرکز بر زنجیره محصولات و خدمات کودک سعی دارد تا نظام الگوی مصرف کودک و خانواده رو بهبود ببخشد و این رویداد با هدف شناسایی، حمایت و سرمایه‌گذاری بر محصولات و خدمات شایسته کودک و خانواده برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه این رویداد از امروز آغاز می شود، افزود: تولیدکنندگان و فعالان حوزه کودک می توانند آثار و محصولات خود در را محورهای سه گانه این رویداد تا پایان آذر ماه با مراجعه سایت https://toloo.net/ ارسال کنند.

نور بخش گفت: این محورها شامل بازیستان "بازی و اسباب‌بازی"، اسباب‌بازی و وسایل بازی و یادگیری، بازی رومیزی، بازی بوم، "خانه‌های بازی" ، طرح‌های نوین راه‌اندازی خانه‌های بازی، محتوا و ابزار‌های تربیتی در خانه‌های بازی و "محتوای ویژه مهد کودک‌ها" محتوای مکتوب و محتوای دیجیتال است.

وی با اشاره به حمایت‌ها و مزایای این رویداد فرهنگی برای فعالان و تولید کنندگان حوزه کودک افزود: این حمایت ها شامل سرمایه‌گذاری روی طرح‌های برتر جهت توسعه محصول و بازار، معرفی و عرضه محصولات منتخب در بستر‌های تبلیغاتی و معرفی و توزیع محصولات به مراکز کودک و خانواده در سراسر کشور است.

دبیر نخستین رویداد ملی جهان کودک گفت: ما در موضوعات تربیتی اثرگذار در سن کودکی یک دسته بندی داریم که بخشی از موضوعات تربیتی در حوزه تربیت رسمی است و بعضی از حوزه تربیت غیررسمی است مثل موضوعات رسانه‌ای، بحث انیمیشن بازی و اسباب بازی که به صورت غیرمستقیم دارد اثرگذاری می‌کند. بخش سوم هم موضوعاتی که مرتبط با خانواده است و در هر کدام از اینها فعالان مختلفی وجود دارند.

وی افزود: در حوزه بازی و اسباب بازی بیش از ۵۰۰ تولیدکننده‌ای داریم که تولیدات آنها در انجمن تولیدات کننده‌های اسباب بازی ثبت شده است که اینها همه مخاطبین ما هستند، و قرار است تا سقف ۱۰ میلیارد تومان بعنوان سرمایه‌ دراختیار این تولیدکننده‌ها قرار گیرد تا بتوانند آثار و محصولات شان را به تولید انبوه برسانند.

نوربخش در پایان گفت:در این رویداد ما سعی داریم که محصولات بومی و تولیدی داخلی برای کودکان جای نظام وارداتی را بگیرد،لذا از همه تولیدکننده هایی که در این حوزه خدمتی تولید کرده اند و شاید سال ها روی آن طراحی داشته اند، در خواست داریم تا صدای ما را بشنوند و محصولات و خدمات شان را با ما به اشتراک بگذارند و از رسانه ملی و همه دست اندرکاران این حوزه هم خواهش دارم که در رساندن صدای ما به مخاطبان همراه ما باشند.