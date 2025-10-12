معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: امسال با تمرکز بر نقش خاک در توسعه شهری پایدار، گام بلندی در جهت ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی برخواهیم داشت.

به گزارش خبرگزاری صداو سیما ، حسن وحید در نشست هماهنگی برگزاری مراسم روز جهانی خاک بر اهمیت استراتژیک خاک در توسعه پایدار تاکید و افزود: خاک، سرمایه ملی و بستر حیات است و حفاظت از آن تضمین کننده امنیت غذایی و محیط زیست سالم برای نسل‌های آینده است.

وی ضمن قدردانی از حضور و همکاری گسترده نهادها، گفت: همکاری ارزشمند دستگاه‌هایی مانند شهرداری تهران، سازمان حفاظت محیط زیست و مرکز بین‌المللی یونسکو نشان از عزم ملی برای توجه به این موضوع حیاتی دارد.

معاون آبخیزداری سازمان منابع ‌طبیعی کشور با اشاره به دستاوردهای ملی، افزود : ایران پارسال با برگزاری موفق رویداد روز جهانی خاک، ظرفیت‌های بالای خود را در این حوزه به نمایش گذاشت و امسال نیز با برنامه‌ریزی منسجم‌تر، شاهد رویدادی پربارتر خواهیم بود.

حسن وحید با اشاره به شعار امسال، "خاک‌های سالم برای شهرهای سالم"، این شعار را نماد پیوند ناگسستنی بین محیط زیست و زندگی شهری دانست و تأکید کرد: امسال با تمرکز بر نقش خاک در توسعه شهری پایدار، گام بلندی در جهت ارتقای فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی برخواهیم داشت.