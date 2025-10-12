نشست هم‌اندیشی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طبلاطبائی با استادان مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی به منظور ارتقا و توسعه فعالیت‌های علمی دانشجویی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، برگزار شد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست هم‌اندیشی هدی غفاری، معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی با استادان مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی، به منظور ارتقا و توسعه فعالیت‌های علمی دانشجویی، در خانه فرهنگ ایراندخت پردیس مرکزی دانشگاه برگزار شد.

در این نشست که با هدف توسعه فعالیت‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی دانشجویی و بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های موجود برگزار شد، وضعیت و فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مورد بررسی قرار گرفت و بیان شد: تعداد انجمن‌های علمی دانشگاه به ۸۴ انجمن رسیده است که تعدادی از آنها تازه‌تاسیس یا بازتاسیس شده‌اند.

در ادامه نشست بر حمایت همه‌جانبه دانشگاه از فعالیت‌های دانشجویی به ویژه فعالیت‌های انجمن‌های علمی دانشجویی و همچنین اهمیت مشارکت و حمایت استادان در توسعه فعالیت‌های دانشجویی و انگیزه‌بخشی به دانشجویان تأکید شد.

ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های دانشجویی دانشگاه، حمایت‌های مالی بیشتر دانشگاه از انجمن‌های علمی دانشجویی، برگزاری دوره‌های آموزشی در حوزه مهارت‌های مالی، اهمیت انتقال تجربه و ارتباط میان دانش‌آموختگان و دانشجویان، برنامه‌ریزی دقیق و ارتقای فضای انگیزشی و یادگیری در دانشگاه، ابلاغ دستورالعمل‌های مشخص برای فعالیت‌های انجمن‌ها، تقویت ارتباط و همکاری بین نهاد‌های دانشجویی و هم‌افزایی بین تشکل‌ها و دانشگاه، برنامه‌ریزی برای استعدادیابی فرهنگی و اجتماعی دانشجویان و پیاده‌سازی زیست‌بوم دانشجویی ایرانی، از جمله مطالب و پیشنهاداتی بود که در این نشست مطرح شد.

در نهایت نیز بر لزوم برقراری ارتباط نزدیک‌تر و مؤثرتر میان دانشجویان، استادان مشاور و نهاد‌های دانشجویی به منظور ارتقا و توسعه فعالیت‌های علمی دانشجویی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود تاکید شد.