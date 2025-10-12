سامانه جدید پایگاه جامع داده‌های علوم زمین پس از بازطراحی، با هدف دسترسی سریع و یکپارچه به اطلاعات علوم زمین و افزایش بهره‌وری و کارآیی فعالان حوزه علوم زمین و معدن راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، این سازمان بر اساس جزء ۴ بند «ب» ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه، مسئول ذخیره‌سازی، انتشار، گردآوری و تجمیع داده‌های علوم زمین بوده و موظف است تمامی اطلاعات پایه زمین‌شناسی شامل نقشه‌های زمین‌شناسی، نقشه‌های ژئوشیمی و ژئوفیزیک هوایی و گزارش‌های اکتشافی محدوده‌ها و پهنه‌ها را منتشر و به صورت برخط و با رعایت مواد ۱۳، ۱۴ و ۱۵ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، در اختیار عموم قرار دهد.

این پایگاه شامل زیرسامانه ها، بانک اطلاعاتی و ماژول‌های تخصصی برای مدیریت داده‌های علوم زمین است:

۱. سامانه مدیریت اطلاعات مکانی (http://webgis.ngdir.ir)

• مرجعی معتبر جهت ارائه لایه‌های مکانی تولیدشده در سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

۲- سامانه اطلاعات توصیفی و اسنادی (http://library.gsi.ir)

• مرجع اطلاعات توصیفی و اسنادی در حوزه علوم زمین با امکان کتابخانه شخصی

۳- سامانه سرویس کاتالوگ (http://csw.ngdir.ir)

• سامانه منحصر بفرد مکان محور، داده‌ها و فراداده‌های علوم زمین سازمان زمین شناسی و دیگر ارگان‌های تولید کننده اطلاعات علوم زمین و امکان جستجوی هوشمند مکانی محصولات و در نهایت دانلود رایگان یا خرید محصول

۴- سامانه جامع داده اکتشافی کشور https://eds.ngdir.ir/login

• مرجع تجمیع داده‌های اکتشافی تولید شده در کشور بر اساس محدوده‌های کاداستر معادن

۵- بانک اطلاعات نمونه فیزیکی (http://geosam.ngdir.ir)

• مدیریت، حفظ و نگهداری اطلاعات نمونه‌های فیزیکی و اتصال دیتابیس به محل نگهداری فیزیک نمونه در انبار‌های تخصصی

۶- بانک اطلاعات واژه‌های علوم زمین https://ngdir.ir/glossary

• بانک واژه‌ها و اصطلاحات تخصصی علوم زمین با امکان جستجوی موضوعی

۷- بانک اطلاعات تصاویرعلوم زمین https://ngdir.ir/gallery/

• مرجع تصاویر تخصصی علوم زمین با امکان جستجوی هوشمند

۸- کاتالوگ نقشه‌های سازمان زمین شناسی

• معرفی شناسنامه نقشه‌های تولیدی سازمان بر اساس دسته‌بندی‌های موضوعی و مقیاس.

۹- شناسایی مواد معدنی فراسرزمینی

• ارائه اطلاعات علوم زمین و پروژه‌های سازمان زمین شناسی در حوزه بین الملل

۱۰- محصولات عمومی (محصولات رایگان)

• مرجع گزارش‌ها و نقشه‌های تولیدی رایگان سازمان زمین شناسی براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات

۱۱- مستندات شاخص

• شاخص‌های اختصاصی سالیانه سازمان زمین شناسی بر اساس دستورالعمل سازمان اداری استخدامی