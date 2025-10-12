به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛رئیس گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت:مجموعه کارگاه‌های آموزشی با هدف به کارگیری حداکثری از ظرفیت فناوری هوش مصنوعی با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محتوا و شیوه یکسان آموزشی تا پایان سال در استان برگزار خواهد شد.

احمد کاظمی افزود: همچنین دو طرح بومی‌سازی با محوریت ترویج فرهنگ نماز در استان، مورد موافقت ستاد اقامه نماز قرار گرفت و مقرر شد در دو بازه ی زمانی، مراحل آماده‌سازی و اجرای آن‌ها به انجام برسد.

وی افزود: این طرح‌ها شامل برگزاری مسابقات موضوعی طراحی پوستر، جشنواره فیلم کوتاه و عکس نماز و تولید آثار داستانی با محوریت مفاهیم معنوی و با هدف تقویت پیوند نسل جوان با نماز و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی، فرهنگی و هنری استان طراحی شده‌اند.

رئیس گروه قرآن اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به نقش مؤثر نهادهای فرهنگی و ائمه جماعات در اجرای این برنامه‌ها گفت: با همکاری ادارات شهرستانی، امامان جماعت، و فعالان فرهنگی، این طرح‌ها در استان و در شهرستان‌های ازنا و کوهدشت اجرا می‌شود.

کاظمی گفت: در سال گذشته، تجربه موفق جشنواره نماز مهر، زمینه‌ساز طراحی برنامه‌های نوآورانه‌تری شد که امسال با حمایت ستاد اقامه نماز، در قالب این دو طرح به مرحله اجرا می‌رسند.