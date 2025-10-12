لرستان میزبان کارگاه هوش مصنوعی در تولید محتوای قرآنی
مجموعه کارگاههای آموزشی با هدف به کارگیری حداکثری از ظرفیت فناوری هوش مصنوعی تا پایان سال در لرستان برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان
؛رئیس گروه قرآن و عترت ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان گفت:مجموعه کارگاههای آموزشی با هدف به کارگیری حداکثری از ظرفیت فناوری هوش مصنوعی با حمایت معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و محتوا و شیوه یکسان آموزشی تا پایان سال در استان برگزار خواهد شد.
احمد کاظمی افزود: همچنین دو طرح بومیسازی با محوریت ترویج فرهنگ نماز در استان، مورد موافقت ستاد اقامه نماز قرار گرفت و مقرر شد در دو بازه ی زمانی، مراحل آمادهسازی و اجرای آنها به انجام برسد.
وی افزود: این طرحها شامل برگزاری مسابقات موضوعی طراحی پوستر، جشنواره فیلم کوتاه و عکس نماز و تولید آثار داستانی با محوریت مفاهیم معنوی و با هدف تقویت پیوند نسل جوان با نماز و بهرهگیری از ظرفیتهای بومی، فرهنگی و هنری استان طراحی شدهاند.
رئیس گروه قرآن ادارهکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان با اشاره به نقش مؤثر نهادهای فرهنگی و ائمه جماعات در اجرای این برنامهها گفت: با همکاری ادارات شهرستانی، امامان جماعت، و فعالان فرهنگی، این طرحها در استان و در شهرستانهای ازنا و کوهدشت اجرا میشود.
کاظمی گفت: در سال گذشته، تجربه موفق جشنواره نماز مهر، زمینهساز طراحی برنامههای نوآورانهتری شد که امسال با حمایت ستاد اقامه نماز، در قالب این دو طرح به مرحله اجرا میرسند.
کوکب بیرانوندکارشناس اقامه ی نماز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان هم با تأکید بر تقویت جایگاه نماز در استان با بهرهگیری از ظرفیتهای فرهنگی گفت: انعکاس اخبار مرتبط با نماز ،بهرهگیری از هنرمندان، برگزاری نمایشگاه نماز و استفاده از گروههای سرود و برپایی دورههای آموزشی مفید از جمله اقدامات مؤثر در ارتقای جایگاه نماز در استان است .
اعظم روانشاد مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان هم با اشاره به تقارن نیمه دوم سال با رویدادهای فرهنگی مهم، از جمله چهلسالگی شورای فرهنگ عمومی، سیوسومین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، سیوهفتمین جشنواره تئاتر استان، جشنواره ملی داستاننویسی رضوی و جشنوارههای هنری فجر، خواستار تدوین برنامههایی منسجم و فراگیر برای بهره مندی از ظرفیتهای فرهنگی و هنری استان شد..