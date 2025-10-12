پخش زنده
امروز: -
۲۸۰ مددجو تحت حمایت کمیته امداد شهرستان مبارکه خدمات رایگان درمانی دریافت کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ گروهی از پزشکان داوطلب و نیروهای جهادی در یک طرح یکروزه جهادی در یکی از مناطق کمبرخوردار شهرستان مبارکه خدمات پزشکی و درمانی رایگان ارائه کردند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان مبارکه، گفت: این گروه جهادی به ۲۸۰ مدد جو خدمات دندانپزشکی، سونوگرافی، چشمپزشکی، بیناییسنجی و مشاورههای عمومی سلامت ارائه کردند.
محمدرضا عشقی افزود: این اردوی جهادی با همکاری گروه امام علی (ع)، مجموعهای از پزشکان و خیران داوطلب برگزار شد.