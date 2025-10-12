پرداخت بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال ودیعه مسکن به مددجویان البرز
امسال بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال کمکهزینه و ودیعه مسکن بانکی به مددجویان البرز پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: امسال بیش از ۳۵۰ میلیارد ریال کمکهزینه و ودیعه مسکن بانکی به مددجویان البرز پرداخت شده است.
البرزی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۲۱۷ مورد اجاره مسکن ماهیانه بلاعوض به ارزش بیش از ۳۸ میلیارد و ریال به مددجویان پرداخت شده است. همچنین ۳۴۰ خانوار نیازمند از وام ودیعه مسکن بانکی به ارزش ۳۱۰ میلیارد و ۴۷۵ میلیون ریال بهرهمند شدهاند.
وی افزود: این خدمات در قالب سه شیوه «اجاره مسکن ماهیانه بلاعوض»، «ودیعه مسکن امانی» و «وام ودیعه مسکن بانکی» با همکاری بانکهای عامل و معرفینامه کمیته امداد امام (ره) ارائه شده و نقش مهمی در کاهش دغدغههای خانوادههای محروم استان البرز ایفا کرده است.
البرزی با تأکید بر نقش سازنده خیران و نیکوکاران در یاریرسانی به درمان، مسکن، جهیزیه و کمک هزینه تحصیلی دانش آموزان و دانشجویان و ارتقای سطح زندگی نیازمندان گفت: نیکوکاران میتوانند برای تداوم این مسیر نورانی، برای واریز صدقههای الکترونیکی خود از طریق روشهای ارسال عدد ۳ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۶
و کد دستوری: #۰۲۶۸۸۷۷ اقدام کنند.