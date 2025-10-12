پخش زنده
امروز: -
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان از آغاز برگزاری فستیوال ملی جوانان ایران در مناطق کمبرخوردار کشور با هدف تقویت نشاط اجتماعی، وفاق ملی و توسعه مهارتهای جوانان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا رحیمی معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان امروز یکشنبه 20 مهرماه در نشست شورای مدیران معاونت امور جوانان گفت: این فستیوال با اجرای برنامههای متنوع فرهنگی، آموزشی و اجتماعی و با محوریت نشاط، همبستگی ملی و خدمترسانی به اقشار کمبرخوردار برگزار میشود.
وی افزود: ارائه خدمات ویزیت و درمان رایگان توسط تیمهای پزشکی، تأمین دارو و اجرای برنامههای سلامت محور، از جمله بخشهای ویژه این فستیوال است که با همکاری کمیته سلامت شبکه ایران یاران جوان و گروههای داوطلب در مناطق مختلف کشور بهویژه مناطق محروم اجرا خواهد شد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه آغاز اجرای فستیوال ملی جوانان ایران در استان سیستان و بلوچستان خواهد بود، اظهار کرد: این برنامه از آبانماه آغاز میشود و الگویی از مشارکت داوطلبانه، نشاط اجتماعی و وفاق ملی در سراسر کشور به نمایش میگذارد.
رحیمی همچنین از حضور مشاوران خانواده و روانشناسان در کنار تیمهای پزشکی و داوطلبان خبر داد و گفت: این فستیوال علاوه بر ترویج همدلی و مسئولیتپذیری اجتماعی جوانان، بستری برای افزایش اعتماد عمومی، انسجام ملی و مشارکت جوانان در فرآیند توسعه کشور فراهم میکند.