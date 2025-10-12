به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجری طرح نیروگاه‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل گفت: اردبیل در زمره استان‌های مستعد و با پتانسیل بالا برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی است به طوری که از نظر میانگین بازده نیروگاه خورشیدی جزو هفت استان برتر کشور است.

فرشید شالچی اظهار کرد: اقلیم کوهستانی اردبیل موجب شده این منطقه استعداد کم‌نظیری برای تولید انرژی‌های پاک داشته باشد.

وی با بیان اینکه روزهای آفتابی، کم ابر و دمای متعادل از فاکتورهای مهم افزایش راندمان تولید نیروگاه‌های خورشیدی است، اظهار کرد: میزان تابش خورشید و وسعت آن موجب شده برای تولید برق از محل انرژی خورشیدی در تمامی گستره استان ظرفیت فعال کردن انرژی خورشید فراهم باشد.

وی با تاکید به اینکه میزان تولید انرژی پاک در اردبیل مطلوب و متناسب با ظرفیتهای منطقه نیست، اضافه کرد: با توجه به اقلیم منطقه و به دلیل کاهش قابل‌توجه هزینه‌ها انتظار می‌رود بخش دولتی و خصوصی از تولید انرژی پاک در این استان استقبال کند.

مجری نیروگاه‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بیان کرد: تولید برق بدون مصرف سوخت، عدم احتیاج به آب زیاد، عدم آلودگی محیط زیست، امکان تأمین شبکه‌های کوچک و ناحیه‌ای ،استهلاک کم و عمر زیاد و عدم احتیاج به متخصص از جمله مزایای نیروگاه های خورشیدی به شمار می‌رود.

شالچی گران بودن سوخت‌های فسیلی ، مقرون به صرفه بودن استفاده از انرژی خورشیدی، حفاظت از محیط زیست و رایگان بودن منبع عظیم خدادادی خورشید را از علل استفاده از این انرژی برای تامین برق مورد نیاز ذکر کرد.

مجری نیروگاه‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل از صدور مجوز احداث و راه اندازی نیروگاه خورشیدی با ظرفیت ۱۵۴ مگاوات در نقاط مختلف این استان طی ۶ ماه اخیر خبر داد و افزود: متکی بودن عمده مصرف نیروگاه‌ها به سوخت‌های فسیلی، بالا بودن تقاضا و ناکافی بودن ظرفیت تامین انرژی توسط این منابع، ضرورت استفاده از انرژی های تجدیدپذیر را دو چندان کرده است.

وی بیان کرد: از آن جایی که طبق پیش‌بینی‌ها و برآورد کارشناسان، ذخایر نفتی تا چند دهه دیگر به اتمام خواهد رسید، نقش و اهمیت انرژی های تجدیدپذیر در آینده زندگی ساکنان کره زمین، اهمیت زیادی دارد به طوری که امروز بیشتر کشورهای اروپایی و منطقه برق مورد نیاز خود را از طریق انرژی های تجدیدپذیر و پاک تامین می کنند.

مجری نیروگاه‌های تجدیدپذیر شرکت توزیع نیروی برق استان اردبیل بیان کرد: هم اکنون پنج مگاوات برق در استان اردبیل از طریق نیروگاه های خورشیدی تامین می شود.

شالچی خواستار مشارکت بیش از پیش مردم و دستگاه های اجرایی استان برای تولید برق از محل انرژی خورشیدی شد و اضافه کرد: برای تشویق بخش خصوصی، دولت علاوه بر پرداخت تسهیلات برای متقاضیان احداث نیروگاه خورشیدی، برق تولیدی آنها را به صورت تضمینی چندین برابر قیمت عرضه به مردم خریداری می کند.