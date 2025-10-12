متخصص رادیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان گفت: سرطان سینه بعد از سرطان پوست، شایع‌ترین سرطان در بین زنان همدانی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید کمال‌الدین هادئی افزود: افرادی که در معرض خطر متوسط ابتلا به سرطان سینه هستند، می‌توانند سالی یک بار یا هر دو سال یک بار غربالگری انجام دهند و این روند تا زمانی ادامه پیدا می‌کند که انتظار زندگی مطلوبی برای بیمار وجود داشته باشد.

او تاکید کرد: برای افراد با سابقه خانوادگی ابتلا به سرطان پستان در بستگان درجه یک (مادر، خواهر، دختر) یا افرادی که از نظر ژنتیکی مستعد این سرطان هستند، یا کسانی که در سن جوانی پرتو درمانی سینه داشته‌اند، غربالگری باید از سن ۳۰ سالگی شروع شود.

متخصص رادیولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی همدان تصریح کرد: در این گروه در ابتدا به دلیل خطر اشعه ماموگرافی، غربالگری با سونوگرافی یا MRI انجام می‌شود و بعد از ۴۰ سالگی، ماموگرافی هم به برنامه غربالگری اضافه می‌شود.

هادئی در خصوص تکنولوژی ماموگرافی گفت: امروزه ماموگرافی با دستگاه‌های جدید توموسنتز به صورت سه‌بعدی انجام می‌شود که دقت تشخیص را به میزان قابل توجهی افزایش می‌دهد. در سنین زیر ۴۰ سال، ماموگرافی غربالگری به دلیل اشعه محدود شده، اما در صورت وجود توده، انجام ماموگرافی امکان‌پذیر است.

او افزود: تشخیص به موقع این بیماری سبب افزایش چشمگیر بقای پنج‌ساله بیماران می‌شود، وقتی سرطان پیشرفت کند و به دیگر اعضای بدن سرایت کند، بقای پنج‌ساله به حدود ۳۰ درصد کاهش می‌یابد.

هادئی افزود: بسیاری از بیماران حتی بیش از ۱۰ تا ۲۰ سال پس از درمان زندگی طبیعی دارند، به ویژه اگر سرطان زود تشخیص داده شده و درمان کامل انجام شده باشد.

او تاکید کرد: چاقی و تغذیه نامناسب می‌تواند ریسک ابتلا را افزایش دهد، اما عوامل ژنتیکی، سابقه پرتو درمانی و سابقه خانوادگی نقش بسیار مهم‌تری دارند، ناباروری و نداشتن فرزند نیز می‌تواند بر خطر ابتلا تأثیرگذار باشد.