به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه با اشاره به ضرورت آغاز نهضت ملی احیای این دریاچه با مشارکت دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها و مردم، گفت: احیای دریاچه ارومیه از اولویت‌های اصلی دولت چهاردهم است و هیچ‌گونه بی‌تفاوتی نسبت به این مأموریت ملی وجود ندارد.

استاندار آذربایجان‌غربی به برگزاری نشست اخیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور اشاره کرد و افزود: تمامی تصمیمات و اقدامات بر پایه داده‌های دقیق علمی و ارزیابی‌های کارشناسی اتخاذ می‌شود تا مسیر بازگشت حیات به دریاچه ارومیه بر مبنای واقعیت‌های اقلیمی و علمی پیش برود.

رضا رحمانی با اشاره به حمایت کامل دکتر پزشکیان رئیس‌جمهور محترم و دکتر عارف معاون اول محترم از برنامه‌های علمی احیا، تصریح کرد: خوشبختانه هیچ مانع مالی در اجرای پروژه‌های مرتبط وجود ندارد و همه ظرفیت‌های ملی برای تحقق این هدف بسیج شده است.

وی با اشاره به بهره‌برداری از ۵۰ ایستگاه جدید هواشناسی در حوضه آبریز دریاچه ارومیه، افزود: این سامانه‌ها اهمیت بالایی در رصد داده‌های اقلیمی و افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها دارد و از سوی دیگر در دولت چهاردهم اهتمام جدی بر پایه‌ریزی حکمرانی داده محور وجود دارد و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها از ملزومات حکمرانی آب است که این امر با بهره برداری از ایستگاه‌های جدید در این دولت، محقق شده است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه، طرح بارورسازی ابر‌ها را از اولویت‌های اجرای سال آبی جاری عنوان کرده و اظهار داشت: مقدمات اجرای این طرح با همکاری وزارت نیرو و سازمان هواشناسی فراهم شده و استقرار هواپیما‌ها و پهپاد‌های ویژه در استان‌های شمال‌غرب کشور در دستورکار قرار دارد.

استاندار آذربایجان‌غربی از تمرکز جدی بر اصلاح الگوی کشت و کاهش مصرف آب در بخش کشاورزی نیز خبر داده و افزود: در حوضه آبریز دریاچه ارومیه بیش از ۱۱۵ هزار حلقه چاه وجود دارد که بخش قابل توجهی از آنها نیازمند ساماندهی است و در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با سازمان فائو در حال نهایی شدن است تا از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی برای پایش مصرف آب استفاده شود.

رحمانی همچنین با بیان اینکه بدون کاهش ۶۰ درصدی مصرف آب در بخش کشاورزی هیچ برنامه‌ای به نتیجه نخواهد رسید، بیان کرد: توسعه صنایع آب‌بر در استان متوقف شده و برنامه‌های معیشت جایگزین برای کشاورزان در حال طراحی است تا روند احیای دریاچه ارومیه با کمترین آسیب اجتماعی پیش برود.

وی در ادامه بر اهمیت فرهنگ‌سازی عمومی تأکید کرده و افزود: رسانه‌ها، نقش تعیین‌کننده‌ای در آگاه‌سازی مردم دارند و انتشار اخبار غیرواقعی درباره تخلیه روستا‌ها یا وقوع گردوغبار نمکی برای گمراهی افکارعمومی است و پایش‌های هواشناسی نشان می‌دهد دریاچه هنوز قابلیت بازسازی طبیعی خود را دارد.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه در پایان با بیان اینکه تجربه‌های جهانی ثابت کرده‌اند دریاچه‌های خشک‌شده می‌توانند دوباره زنده شوند، خاطرنشان کرد: دریاچه ارومیه نیز از این قاعده مستثنا نیست و با اتحاد مردم، همراهی نخبگان و پشتیبانی دولت، این دریاچه بار دیگر به نماد امید و پایداری زیست‌محیطی کشور تبدیل خواهد شد.