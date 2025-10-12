پخش زنده
رئیس اداره منابع آب شهرستانهای خاتم و مروست از اجرای مجموعه اقدامات حفاظتی و کنترلی در راستای صیانت از منابع آب زیرزمینی در این دو شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، مهدی حیدری گفت: در راستای اجرای طرح احیاء و تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی در سال جاری، ۷ حلقه چاه غیرمجاز و متروکه پر شده، ۹ مورد خط انتقال غیرمجاز قطع و جمعآوری و در جهت کاهش میزان برداشت آب ۶ مورد منصوبات غیر مجاز تقلیل داده شده است.
وی افزود: در این مدت ۶ حلقه چاه غیرمجاز جدید شناسایی و همچنین برق ۶ حلقه چاه مجاز دارای تخلف قطع و مهر وموم شده است. علاوه بر این، ۸۳۴ مورد بازدید و بازرسی توسط گروههای نظارتی این اداره انجام شده است.
حیدری تصریح کرد: ۵ مورد تأمین آب واحدهای متقاضی با حجم بیش از ۳ هزار و ۷۰۰ متر مکعب در این مدت انجام شده است.
وی با اشاره به اهمیت کنترل میزان برداشت آب از سفرههای زیر زمینی و جلوگیری از اضافه برداشت گفت: در راستای طرح تحویل حجمی آب تا کنون ۵۳۶ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای کشاورزی و ۴۷ دستگاه کنتور هوشمند بر روی چاههای صنعتی این دو شهرستان نصب شده است.
رئیس اداره منابع آب شهرستانهای خاتم و مروست در پایان تأکید کرد: اجرای طرحهای احیاء و تعادلبخشی، برخورد با تخلفات آبی، توسعه تجهیزات هوشمند و راه اندازی تشکل آب بران بخش چاهک از مهمترین برنامههای این اداره در سال جاری است و با همکاری مردم و بهرهبرداران، روند حفاظت از منابع آبی تداوم خواهد داشت.