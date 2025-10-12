به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ دادستان عمومی و انقلاب آبادان اعلام کرد: در پی وصول گزارشی مبنی بر قصد قاچاقیان به وارد کردن محموله مواد مخدر به شهرستان آبادان، با دستور قضایی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

روح الله زندی بر این اساس در جریان تعقیب و گریز بین ماموران و یک دستگاه خودرو، مجرمان ضمن پرتابِ محموله به خارج از خودرو، از محل متواری شدند.

لذا محموله مواد مخدر شامل حدود ۱۴ کیلوگرم هروئین کشف شد و دستگیری قاچاقچیان در دستور کار ضابطان قضایی قرار دارد.