در شش ماهه ی اول امسال ،۴۲ هزار و ۵۲۶ پرونده به دادگاه‌های صلح استان ارجاع و ۴۶ هزار و ۳۸۹ فقره پرونده معادل ۱۰۹ درصد مختومه شده است.



رئیس کل دادگستری لرستان در مراسم افتتاح دادگاههای صلح خرم آباد افزود: از شهریور ۱۴۰۳ تاکنون ۳۸ شعبه فعال دادگاه صلح در استان تشکیل شده که در نخستین سال فعالیت خود با رسیدگی به هزاران پرونده حقوقی و کیفری، نقش مؤثری در حل اختلافات داشته اند. به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛حجت الاسلام سعید شهواری گفت:

حجت الاسلام شهواری افزود: دادگاه صلح صلاحیت رسیدگی به دعاوی مالی تا سقف یک میلیارد ریال، پرونده‌های مربوط به تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق، دعاوی خانوادگی مانند نفقه، مهریه و جهیزیه، تخلیه ملک و تعدیل اجاره‌بها، جرایم غیرعمدی ناشی از تصادفات یا حوادث کاری، اعسار از پرداخت محکوم‌ به حصر وراثت، تحریر ترکه و مهر و موم اموال را دارد.





حجت الاسلام شهواری گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده ها در دادگاه های صلح استان ۵۵ روز است و کاهش زمان رسیدگی ،هزینه‌های دادرسی، افزایش رضایت عمومی، تمرکز بر حل مسالمت‌آمیز اختلافات از نقاط قوت دادگاه های صلح است.

رئیس شورای قضایی لرستان افزود: همچنین اجرای طرح‌های نوآورانه، توجه به روش‌های جایگزین حل و فصل اختلافات و تسریع در رسیدگی‌ها نقطه ی آغازی برای ارتقای هرچه بیشتر کیفیت رسیدگی‌ها و تحقق عدالت واقعی است.





