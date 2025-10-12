به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدمهدی علویان مهر گفت: در رتبه­‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام ISC 2024 , از میان دانشگاه­‌های 57 کشور اسلامی، در مجموع 552 دانشگاه از 35 کشور اسلامی در این رتبه‌بندی حضور دارند. در رتبه­ بندی دانشگاه‌های جهان اسلام 2024، دانشگاه‌هایی بررسی می شوند که حداقل 500 مدرک در سال‌های 2022-2020 در پایگاه وب آو ساینس (WoS) ثبت کرده اند.

علویان مهر گفت: بیشترین تعداد حضور دانشگاه‌ها متعلق به کشورهای ترکیه، ایران و پاکستان است که به ترتیب 138، 84 و 50 دانشگاه در این رتبه‌بندی دارند.

وی افزود: از میان دانشگاه‌های ایرانی حاضر در رتبه‌بندی، دانشگاه تهران در زمره 10 دانشگاه برتر جهان اسلام قرار دارد. همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، صنعتی شریف، تربیت مدرس، علوم پزشکی شهید بهشتی، صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی تبریز دانشگاه های حائز رتبه زیر 50 هستند.