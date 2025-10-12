فرمانده سپاه کربلا مازندران در جمع مردم نوشهر گفت: هر چه داریم از مردم است و وظیفه همه مسئولان خدمت صادقانه به مردم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ فرمانده سپاه کربلا استان مازندران در جمع مردم روستای انگاس بخش کجور نوشهر بر لزوم خدمت‌رسانی صادقانه به مردم تأکید و گفت: هر چه داریم از مردم است و وظیفه همه مسئولان خدمت صادقانه است.

سردار محمدرضا موحد در این دیدار که در مسجد حضرت ابوالفضل (ع) برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به لطف خدا و پشتیبانی مردم، دشمنان را از ابتدای انقلاب تاکنون دچار اشتباه محاسباتی و شکست کرده است.

وی با اشاره به رشادت‌های مردم خوزستان در دوران دفاع مقدس افزود: حضور، انسجام و وحدت مردم باعث شکست دشمن شد و امروز نیز همین وحدت و همدلی رمز پیروزی در برابر توطئه‌های دشمن است.

فرمانده سپاه کربلا مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به بیان خاطره‌ای از مرحوم آیت‌الله فاضل لنکرانی پرداخت و تأکید کرد:

ایشان می‌فرمودند: واجبات را انجام دهید، به جای مستحبات به مردم خدمت کنید و کار مردم را راه بیندازید.

سردار موحد در پایان از بهره‌برداری پروژه‌های متعدد خدمت‌رسانی در منطقه خبر داد و اظهار امیدواری کرد: ان‌شاءالله بتوانیم بیش از پیش در خدمت مردم عزیز باشیم و مشکلات معیشتی آنان را با تلاش و کوشش برطرف کنیم.