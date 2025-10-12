به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سیدعلی میرکریمی گفت: در شش ماهه امسال، با همکاری دستگاه قضایی و انتظامی، ۱۰ مورد عملیات رفع تعرض فوری به مساحت ۲۸،۹۲۱ مترمربع و ارزش تقریبی ۱،۷۷۷ میلیارد ریال انجام شد.

وی افزود: همچنین یک مورد اجرای احکام به مساحت ۲۰،۰۰۰ مترمربع و ارزش تقریبی ۴۰۰ میلیارد ریال صورت گرفت که در مجموع، اراضی آزادسازی شده به ارزش حدود ۲۱۷۷ میلیارد ریال به بیت‌المال بازگردانده شد.

میرکریمی با تأکید بر ممنوعیت هرگونه اقدام فیزیکی نظیر دیوارکشی و فنس‌کشی در اراضی دولتی افزود: یگان حفاظت اراضی اداره کل به صورت روزانه اراضی ملی را رصد کرده و در برابر هرگونه تعرض یا تصرف سودجویان، اقدامات قانونی لازم را اعمال می‌کند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان شمالی توصیه کرد: شهروندان پیش از خرید هرگونه زمین در محدوده و حریم شهرها، از طریق معاونت املاک و حقوقی اداره کل استعلام ماهیت ملک مورد نظر را انجام دهند تا از سواستفاده افراد سودجو جلوگیری شود.

شهروندان می‌توانند هرگونه تخلف یا مشاهده زمین‌خواری را با شماره تلفن ۰۵۸۳۲۲۱۰۹۸۴ به یگان حفاظت اراضی اداره کل راه و شهرسازی استان اطلاع دهند.