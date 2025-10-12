فرهنگ همدلی و دوستی در تار و پود کرج تنیده
فرماندار ویژه کرج گفت: کرج فقط یک شهر صنعتی یا آموزشی نیست؛ کرج، شهر مهر و معرفت است؛ جایی که فرهنگ همدلی و دوستی در تار و پود آن تنیده شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مهدی مهرور با تاکید بر ظرفیتهای بینظیر کرج، آن را شهری نمونه در سه حوزه علم، هنر و ورزش معرفی کرد و گفت: کرج همواره در هر سه عرصه حرفی برای گفتن داشته است و این نشان از پویا بودن و خلاقیت مردمان این دیار دارد.
وی با اشاره به آب و هوای خوش و سرسبزی بینظیر کرج که زبانزد عام و خاص است گفت: مردم کرج از گذشتههای دور، نه تنها حافظ طبیعت این منطقه بودهاند بلکه در حفاظت از محیط زیست نقش فعال و مثبتی ایفا کردهاند. این سرمایه طبیعی، پشتوانهای است که باید با تمام توان از آن پاسداری کنیم.
مهرور به اهمیت وفاق و همکاری همه گروهها و اقشار مختلف جامعه اشاره کرد و افزود: همراهی و مشارکت همه مردم، نخبگان، فعالان اجتماعی و مسئولان میتواند کرج را به شهری سرآمد و الگویی برای دیگر شهرها تبدیل کند. وقتی همگی با هم و برای هم تلاش کنیم، میتوانیم با افتخار بگوییم که کرج، شهر همه خوبیهاست.
وی گفت: آینده کرج در گرو همدلی، اتحاد و مشارکت همگانی است تا این شهر تاریخی و سبز بتواند در همه عرصهها بدرخشد و جایگاه واقعی خود را در سطح ملی و بینالمللی به دست آورد.