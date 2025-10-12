به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، این گروه جهادی، خدمات رایگان تخصصی چشم پزشکی را به خانواده‌های تحت پوشش این نهاد ارائه داد.

این اکیپ روز شنبه ۱۹ مهرماه در مرکز خدمات درمانی قروه فعالیت خود را آغار کرد و به مدت یک روز خدمات

بینایی سنجی، معاینه و درمان رایگان را در اختیار مردم کم برخوردار این منطقه قرار داد.

در این طرح بیماران نیازمند ضمن دریافت خدمات معاینه در صورت نیاز به عینک به طور رایگان عینک دریافت کردند.

همچنین افرادی که نیاز به عمل جراحی داشتند برای تکمیل روند درمانی به کمیته امداد معرفی شدند.

آرمان بابایی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) قروه اعلام کرد: در این برنامه یکروزه ۴۰۰ نفر ساکنان منطقه از خدمات تخصصی چشم پزشکی بهرمند شدند که این امر نشان دهنده نقش موثر جهادگران سلامت در ارتقای سطح بهداشت ودرمان مناطق محروم است.