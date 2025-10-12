​

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، فرماندار فریمان گفت:این مراسم با حضور نماینده مردم فریمان در مجلس شورای اسلامی، نمایندگان شرکت فولاد سبزوار به عنوان تامین کننده مالی و شرکت سازنده و توزیع کننده و نمایندگان شرکت گاز خراسان رضوی برگزار شد.

مهدی ناصری گفت:​ در مرحله اول این طرح مقرر شد توزیع بخاری بین مشترکان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی انجام شود و به تدریج هم در ادارات دولتی که مشمول طرح می‌باشند انجام خواهد شد.ناصری گفت: تاکنون۵ هزارو ۸۰۰ بخاری هوشمند وارد شهرستان شده است و به زودی ۱۰ هزار دستگاه بخاری دیگر نیز در سطح شهرستان توزیع خواهد شد.

وی هدف نهایی را توزیع ۲۵ هزار دستگاه بخاری در شهرستان فریمان بیان کرد و گفت: اعتبار اولیه محاسبه شده برای اجرای این طرح بیش از ۷۵۰ میلیارد تومان است.

