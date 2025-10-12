پخش زنده
دو نماینده مازندران در لیگ آزادگان فردا دوشنبه ۲۱ مهرماه به میدان میروند؛ نساجی در ارومیه و شهرداری نوشهر در چالوس.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ تیم فوتبال نساجی مازندران در حالی فردا دوشنبه به مصاف نود ارومیه میرود که با ۱۷ امتیاز صدرنشین لیگ آزادگان است و شهرداری نوشهر نیز در چالوس میزبان مس شهربابک خواهد بود.
دیدار نساجی مازندران ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه شهید باکری ارومیه برگزار میشود و داوری این بازی را حسین زمانی بر عهده خواهد داشت. کمکداوران این مسابقه وحید سیفی، علی فراهانی و محمد میرزایی هستند.
نساجی مازندران در پایان هفته هفتم با ۱۷ امتیاز و ۵ امتیاز اختلاف نسبت به تیم دوم، جایگاه صدرنشینی خود را تثبیت کرده و برای بازگشت به لیگ برتر مصمم است.
همزمان، شهرداری نوشهر ساعت ۱۵ در استادیوم چالوس میزبان تیم مس شهربابک خواهد بود. این تیم به سرمربیگری کیانوش رحمتی از ۷ بازی گذشته خود ۵ امتیاز کسب کرده و در رتبه چهاردهم جدول قرار دارد.
شهرداری نوشهر برای بهبود وضعیت خود در جدول ردهبندی، نیازمند کسب امتیاز در خانه است و در این بازی با تیم مس شهربابک که خود نیز در میانههای جدول قرار دارد، روبرو میشود.
این دو بازی برای فوتبال مازندران از اهمیت ویژهای برخوردار است و هواداران امیدوارند هر دو تیم بتوانند نتایج مثبتی کسب کنند.