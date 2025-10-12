به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، سومین دیدار مقدماتی تیم ملی تنیس روی میز زنان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا، امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) برابر مالزی برگزار شد که طی آن شاگردان سیما لیموچی با نتیجه ۳ به صفر شکست خورند.

فاطمه یاری، ندا شهسواری و شیما صفایی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز ایران را در این دیدار تشکیل دادند که به ترتیب برابر «کارن لاین»، «ژین‌آی تی» و «سیان لی چانگ» شکست خوردند. یاری و شهسواری با نتیجه مشابه ۳ به صفر و صفایی ۳ به ۲ متحمل شکست شدند.

تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران که در گروه D مرحله گروهی رقابت‌های قهرمانی آسیا قرار دارد، در حالی برابر مالزی متحمل شکست شد که طی ۲ دیدار اول و دوم موفق به شکست قرقیزستان و نپال شده بود.

رقابت‌های تنیس روی میز قهرمانی آسیا تا ۲۵ مهر در هند پیگیری می‌شود. ۱۲ تیم برتر این رقابت‌ها صاحب سهمیه جهانی می‌شود.