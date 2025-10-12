شکست تیم ملی تنیس روی میز زنان در آسیا
تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران در رقابتهای قهرمانی آسیا برابر مالزی متحمل شکست شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، سومین دیدار مقدماتی تیم ملی تنیس روی میز زنان کشورمان در مسابقات قهرمانی آسیا، امروز (یکشنبه ۲۰ مهر) برابر مالزی برگزار شد که طی آن شاگردان سیما لیموچی با نتیجه ۳ به صفر شکست خورند.
فاطمه یاری، ندا شهسواری و شیما صفایی ترکیب تیم ملی تنیس روی میز ایران را در این دیدار تشکیل دادند که به ترتیب برابر «کارن لاین»، «ژینآی تی» و «سیان لی چانگ» شکست خوردند. یاری و شهسواری با نتیجه مشابه ۳ به صفر و صفایی ۳ به ۲ متحمل شکست شدند.
تیم ملی تنیس روی میز زنان ایران که در گروه D مرحله گروهی رقابتهای قهرمانی آسیا قرار دارد، در حالی برابر مالزی متحمل شکست شد که طی ۲ دیدار اول و دوم موفق به شکست قرقیزستان و نپال شده بود.
رقابتهای تنیس روی میز قهرمانی آسیا تا ۲۵ مهر در هند پیگیری میشود. ۱۲ تیم برتر این رقابتها صاحب سهمیه جهانی میشود.