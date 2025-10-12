به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ در هشدار هواشناسی سطح زرد-شماره ۳۱ هواشناسی آذربایجان غربی آمده است: براساس بررسی آخرین نقشه‌های پیش یابی و با فعالیت امواج تراز میانی جو، وضعیت جوی استان همراه با بارش باران و رعدوبرق، وزش باد گاهی شدید (با احتمال گردوخاک) و کاهش دما پیش بینی می‌شود.

از اواخر وقت یکشنبه مورخ (۲۰/۰۷/۱۴۰۴) مخاطره بارش باران و رعدوبرق (در ارتفاعات بارش برف) در نیمه شمالی و تا حدی مرکزاستان و مخاطره تندباد لحظه‌ای و کاهش محسوس دما در کلیه مناطق استان آغاز می‌شود و اواخر وقت دوشنبه مورخ (۲۱/۰۷/۱۴۰۴) ادامه دارد.

در این شرایط احتمال آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه هاو لغزندگی در جاده‌های مواصلاتی؛ احتمال خسارت به محصولات کشاورزی در اثر تند بادلحظه‌ای و کاهش دما وجود دارد.

آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران --احتیاط در تردد‌های شهری و جاده‌ای -خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی -پاکسازی دهانه پل‌ها و لایروبی کانال‌ها و آبرو‌ها -اطمینان از استحکام سازه‌های موقت و تابلو‌های تبلیغاتی وتوجه به توصیه‌های کارشناسان جهادکشاورزی (تسریع دربرداشت محصولات کشاورزی) ضروری است.