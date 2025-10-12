به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در نیمه نخست امسال توسط شرکت‌های حمل و نقل کالای استان بیش از ۳ میلیون و ۸۶۲ هزار تن کالا در قالب ۲۱۲ هزار و ۶۶۰ سفر جابجا شده است.

مزیدی افزود: از این مقدار بیش از یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۹۰۰ تُن کالا درون استان و بیش از دو میلیون ۶۶۴ هزار و ۲۰۰ تُن کالا برون استانی جابه جا شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: بار عمده جابه جا شده شامل سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ آهن، بوده که عمدتا به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و هرمزگان ارسال شده است.

مزیدی درخصوص تعداد ناوگان فعال حمل و نقل کالای استان افزود: امسال در خراسان جنوبی ۱۱۸ شرکت با بیش از شش هزار و ۷۲۶ ناوگان باری و ۱۰ هزار و ۹۶۶ راننده فعال در حوزه حمل و نقل کالا مشغول خدمت دهی به هموطنان بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در قالب کمیسیون ماده ۱۲ نظارت ویژه بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل انجام می‌شود، از مردم، رانندگان و صاحبان کالا خواست هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ برای رسیدگی به این اداره‌کل اطلاع دهند.