جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد
در روزی که به نام روستا و روستاییان مزین شده، مردم با شور و صمیمیت گرد هم آمدند تا ریشهها و فرهنگ خود را جشن بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، در روزی که به نام روستا و روستاییان مزین شده، مردم با شور و صمیمیت گرد هم آمدند تا ریشهها و فرهنگ خود را جشن بگیرند و بیش از هزار اثر مردمشناسی در حمام تاریخی روستا با همکاری اهالی و هنرمندان به نمایش گذاشته شد.
در دل این شور مردمی، حمام قدیمی روستای هیو جان تازهای گرفت و به موزهای از فرهنگ و زندگی تبدیل شد؛ جایی که اصالت، هنر و خاطره در کنار هم به تصویر درآمدهاند.
به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، بیش از هزار قطعه اثر مردمشناسی شامل نقاشیخط، تابلوهای مینیاتور و وسایل سنتی مورد استفاده در زندگی روزمره، با همکاری اهالی و هنرمندان محلی در این مکان تاریخی به نمایش گذاشته شده است.
حسین معدنکن، دهیار روستا، با اشاره به نقش مردم در گردآوری آثار گفت: این نمایشگاه حاصل همدلی اهالی و علاقه آنها به حفظ هویت فرهنگی روستاست و حمام تاریخی، امروز به جاذبهای گردشگری و فرهنگی برای بازدیدکنندگان تبدیل شده است.
جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد جلوه های زندگی روستایی با هزار اثر مردمشناسی به نمایش در آمد