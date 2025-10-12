در روزی که به نام روستا و روستاییان مزین شده، مردم با شور و صمیمیت گرد هم آمدند تا ریشه‌ها و فرهنگ خود را جشن بگیرند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز ، در روزی که به نام روستا و روستاییان مزین شده، مردم با شور و صمیمیت گرد هم آمدند تا ریشه‌ها و فرهنگ خود را جشن بگیرند و بیش از هزار اثر مردم‌شناسی در حمام تاریخی روستا با همکاری اهالی و هنرمندان به نمایش گذاشته شد.

در دل این شور مردمی، حمام قدیمی روستای هیو جان تازه‌ای گرفت و به موزه‌ای از فرهنگ و زندگی تبدیل شد؛ جایی که اصالت، هنر و خاطره در کنار هم به تصویر درآمده‌اند.

به مناسبت روز ملی روستا و عشایر، بیش از هزار قطعه اثر مردم‌شناسی شامل نقاشی‌خط، تابلو‌های مینیاتور و وسایل سنتی مورد استفاده در زندگی روزمره، با همکاری اهالی و هنرمندان محلی در این مکان تاریخی به نمایش گذاشته شده است.