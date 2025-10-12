پخش زنده
رزمایش پدافند غیر عامل با هدف ارزیابی آمادگی دستگاههای خدمات رسان و امدادی در پلدشت برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ رزمایش پدافند غیر عامل بعنوان زیر بنای آمادگی دفاعی و امنیتی با رویکرد استمرار بخشی به خدمت و حفاظت از زیر ساختها و ایجاد آمادگی در تهادهای خدمات رسان در محل پایانه مرزی شهرستان پلدشت برگزار شد.
این مانور فرضی انبارهای کالاها دچار آتش سوزی شده بود که دستگاههای خدمات رسان و امدادی با حضور به موقع نسبت به اطفای حریق و اعزام مصدومین فرضی اقدام کردند
رعنا قربانی فرماندار شهرستان پلدشت گفت: هدف ما از اجرای این مانور که بدون اطلاع قبلی انجام شد کیفیت خدمات رسانی دستگاههای مرتبط مورد ارزیابس قرار گرفت و خوشبختانه دستگاههای خدمات رسان و امدادی به موقع در محل حاضر و ماکوریت خودشان را به خوبی انجام دادند