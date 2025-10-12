تجلیل از سبز قامتان البرزی در هفته نیروی انتظامی
رسانه ملی همواره در کنار مدافعان امنیت است و با افتخار تلاشها و مجاهدتهای این نیروها را منعکس میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز
، مدیر کل صداوسیمای استان البرز ضمن تبریک هفته نیروی انتظامی و قدردانی از تلاشهای شبانهروزی نیروهای فراجا، بر نقش اثرگذار رسانه در انعکاس خدمات فراجا و ارتقای احساس امنیت اجتماعی تأکید کرد.
مهدی کریمی زارچی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خصوص نیروی فراجا گفت: نیروی فراجا بازوی امنیت جامعه است و با تلاشهای مخلصانه، آرامش و آسایش را برای مردم فراهم میسازد.
وی همچنین از همکاریهای ارزشمند یگان امداد استان البرز در تأمین امنیت، بهویژه در جریان جنگ دوازده روزه، تقدیر و تشکر کرد و افزود: رسانه ملی همواره در کنار مدافعان امنیت است و با افتخار تلاشها و مجاهدتهای این نیروها را منعکس میکند.
در پایان این دیدارها، بهمنظور قدردانی از زحمات نیروهای انتظامی، لوح تقدیر از سوی مدیرکل صدا و سیمای البرز به فرماندهی انتظامی شهرستان کرج و فرمانده یگان امداد استان البرز اهدا شد.