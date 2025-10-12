پخش زنده
امروز: -
جشنواره غذا و بازارچه کسب و کار در صد آموزشگاه در فیروزه گشایش یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: این تعداد جشنواره در هفته پیوند اولیای ومربیان و هفته بهداشت روان،با همکاری اولیا و مربیان برگزار شد.
جعفر گرمابی افزود: راه اندازی جشنوارههای مختلف دانش آموزی و بازارچههای کسب و کار یکی از راههای آموزش مهارتهای زندگی به دانش آموزان و مشارکت دانش آموزان در فوق برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس است.
در جشنواره غذایی آموزشگاه شهید عین آبادی فیروزه به همت ۲۲۰ دانش آموز و اولیای دانش آموزان انواع غذاهای محلی و سنتی، بین المللی، خشکبار و کیک و شیرینی تهیه و در بازارچه دانش آموزی به فروش رسید.