به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان فیروزه گفت: این تعداد جشنواره در هفته پیوند اولیای ومربیان و هفته بهداشت روان،با همکاری اولیا و مربیان برگزار شد.

جعفر گرمابی افزود: راه اندازی جشنواره‌های مختلف دانش آموزی و بازارچه‌های کسب و کار یکی از راه‌های آموزش مهارت‌های زندگی به دانش آموزان و مشارکت دانش آموزان در فوق برنامه‌های آموزشی و تربیتی مدارس است.

در جشنواره غذایی آموزشگاه شهید عین آبادی فیروزه به همت ۲۲۰ دانش آموز و اولیای دانش آموزان انواع غذا‌های محلی و سنتی، بین المللی، خشکبار و کیک و شیرینی تهیه و در بازارچه دانش آموزی به فروش رسید.